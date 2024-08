Die SV Elversberg und Joseph Boyamba haben sich getrennt. Der Offensivspieler unterschrieb einen Auflösungsvertrag und ist nun ablösefrei zu haben.

Nach etwas mehr als einem Jahr endet die Zeit von Joseph Boyamba bei der SV Elversberg. Der Verein und der 28-jährige Flügelspieler haben sich einvernehmlich auf die Auflösung des Vertrags, der ursprünglich noch bis zum Ende der Saison 2024/2025 gültig gewesen wäre, geeinigt.

Boyamba war nach seinen Drittliga-Stationen beim SV Waldhof Mannheim und dem TSV 1860 München zur Saison 2023/2024 nach Elversberg gewechselt.

Im vergangenen Spieljahr kam der 28-Jährige meist über Einwechslungen zum Einsatz, bei insgesamt 25 Zweitliga-Partien für die SVE stand er dabei auch einmal von Beginn an auf dem Platz. In der aktuell laufenden Saison kam Joseph Boyamba auf einen weiteren Pflichtspiel-Einsatz im DFB-Pokal.

"n der Konstellation unseres Kaders wäre es für Joseph Boyamba schwierig geworden, auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich erhofft. Für beide Seiten war eine Auflösung des Vertrags eine folgerichtige Entscheidung. Wir wünschen Jo sowohl persönlich als auch für seine neuen sportlichen Aufgaben alles Gute", erklärte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Wohin zieht es Joseph Boyamba?

Zuletzt waren einige Vereine an Boyambas Diensten interessiert. Allen voran Klubs aus der 3. Liga. Nach unseren Informationen beschäftigten sich Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen - RS berichtete - mit dem gebürtigen Troisdorfer. Doch mittlerweile haben die Bielefelder Isaiah Young (zuletzt Rot-Weiss Essen) und die Essener Kelsey Meisel (FC Schalke 04) für die offensive Außenbahn verpflichtet. Bei diesen Klubs wird Boyamba eher kein Thema mehr sein.

Nach Informationen des Portals "dieblaue24" soll Boyamba ein Kandidat beim TSV 1860 München sein - einem seiner Ex-Klubs.

Boyamba erlebte seine beste Zeit in der Regionalliga West

Boyamba, der 101 Einsätze (23 Spiele, zehn Tore) in der 3. Liga und 25 Spiele (3, 0) in der 2. Bundesliga bestritt, erlebte seine beste Zeit in der Regionalliga West.

Das belegen auch die Zahlen: 127 Begegnungen, 38 Treffer, 21 Assists! In der West-Staffel ging er für die U23-Mannschaften des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund auf Torejagd und spielte auch eine starke Saison im Trikot der SG Wattenscheid 09 (33 Spiele, zehn Tore, acht Vorlagen). In der Nord-Staffel war er auch für BSV SW Rehden aktiv.

Nach zwei starken Jahren beim BVB II wechselte der 1,72 Meter große, schnelle und technisch beschlagene Boyamba zunächst in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim, dann 1860 München und im Sommer 2023 in die 2. Bundesliga nach Elversberg. Nun könnte es wieder eine Etage tiefer gehen - vielleicht zum Ex-Klub 1860 München.