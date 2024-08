Am Sonntag empfängt Schalke 04 den 1. FC Köln. Die Gäste müssen auf Mark Uth verzichten. Der Routinier hat schlechte Erinnerungen an die Arena.

Mark Uth hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Der Profi des 1. FC Köln verpasste einen Großteil der Saison 2022/2023 aufgrund einer Schambeinverletzung. Im Sommer zog er sich dann eine Knieverletzung zu. Deshalb stand der Mittelfeldspieler in der vergangenen Spielzeit seinem Klub selten zur Verfügung.

Uth kündigte vor dem letzten Spieltag an, den Kölnern auch im Abstiegsfalle zur Verfügung zu stehen. Aber auch in dieser Saison läuft es nicht rund. Aufgrund seiner Verletzungshistorie absolvierte der Routinier ein individuelles Programm. Am 2. Spieltag feierte er sein Comeback. Trainer Gerhard Struber hatte ihn gerade eingewechselt, da saß Uth schon auf dem Hosenboden. Nach fünf Minuten musste der Kölner mit einer Zerrung ausgewechselt werden.

Zweieinhalb Wochen nach seinem Kurzeinsatz in Elversberg ist der 33-Jährige noch immer nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Und deshalb fällt eine brisante Rückkehr aus. Der 1. FC Köln spielt am Sonntag um 13.30 Uhr beim FC Schalke 04 – und damit beim Ex-Klub von Uth.

Bei den Königsblauen spielte der gebürtige Kölner zwischen 2018 und 2021. Sein Abschied verlief alles andere als harmonisch. So kam es nach dem feststehenden Abstieg zu einem Streit mit den Fans. Aufgebrachte Schalker jagten Uth über den Arenaring. „Es war kein schöner Abend. Man ist enttäuscht, wenn man absteigt. Und dann kommt man nach Hause und es warten 400 Hooligans auf einen und jagen einen über den Arena-Campus“, sagte der Profi später in der vereinseigenen Dokumentation „24/7“.

Auf Einsatz in Köln verzichtet

Auf Schalke ist Uth bei einem Großteil der Fans unten durch. Das liegt auch daran, dass er sich im Frühjahr 2021 nicht in der Lage sah, für die Königsblauen im Spiel beim 1. FC Köln aufzulaufen. Schalke war damals bereits abgestiegen. Die Kölner retteten sich durch einen Sieg in dieser Partie noch in die Relegation und hielten am Ende die Klasse. Und Mark Uth wechselte anschließend in seine Heimatstadt.

Dass er auf Schalke nicht gemocht wird, scheint ihm übrigens nicht viel auszumachen. Vor dem Start in die neue Saison gab es auf dem Instagram-Account der Kölner die Frage, auf welche Auswärtspartie sich die Spieler am meisten freuen. Mark Uth machte eine klare Ansage: Schalke.