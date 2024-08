Sportlich musste der 1. FC Köln den Abstieg verdauen. Wirtschaftlich sieht es wieder besser aus. Auch Dank des Hauptsponsors, der erneut verlängert hat.

Am Sonntag (13:30 Uhr) muss der 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga zum Topspiel zum FC Schalke. Nachdem es zuletzt mit dem 5:0 gegen Eintracht Braunschweig einen sportlichen Befreiungsschlag gab, gibt es nun positive Nachrichten aus dem Sponsorenbereich.

Denn: Der 1. FC Köln und Hauptsponsor Rewe haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Die ursprünglich zum 30. Juni 2025 endende Partnerschaft ist auf weitere drei Jahre bis 2028 ausgedehnt worden. Die Rewe Gruppe ist seit 2003 Partner des Clubs und seit 2007 Haupt- und Trikotsponsor.

„Kein Haupt- und Trikotpartner hat den FC in der gesamten Vereinshistorie so lange unterstützt und kaum ein Schriftzug ist länger im deutschen Profifußball auf der Brust zu lesen. Der FC und die REWE Group pflegen diese besondere Partnerschaft durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und erfinden sie durch kreative Maßnahmen immer wieder neu. Die vorzeitige Verlängerung ist ein bemerkenswertes Signal, welches unterstreicht, dass man in Köln gerade auch in herausfordernden Zeiten zusammensteht“, erklärte FC Geschäftsführer Markus Rejek.

Über 630.000 Trikots habe der FC in dieser Zeit verkauft, in der Bundesliga soll Köln im Jahr 6,5 Millionen Euro erhalten haben, in Liga zwei 4,5 Millionen Euro pro Jahr. Nach Informationen des "Geissblog" sollen die Konditionen sich nun noch einmal verbessert haben.

„In den vergangenen 17 Jahren ist zwischen dem 1. FC Köln und REWE eine hervorragende Partnerschaft gewachsen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen und unsere Zusammenarbeit strategisch weiterentwickeln“, sagt Sven Spork, Bereichsvorstand der REWE Group. „Das Erfolgsrezept liegt in den Werten, die uns einen: Der FC und die REWE Group setzen sich mit vielfältigen Aktionen für Toleranz, Vielfalt, Integration, Inklusion und Nachhaltigkeit ein. So haben wir in den vergangenen Jahren mehrfach an ausgewählten Spieltagen auf die eigene Trikotwerbung verzichtet, um für entsprechende Institutionen und ihre Anliegen zu werben. Außerdem wollen wir unsere Partnerschaft noch stärker aktivieren, in dem wir besondere, emotionale Fan-Erlebnisse schaffen.“