Zweitligist Hertha BSC kann auch weiter auf seinen Top-Scorer Fabian Reese bauen. Der Flügelstürmer bleibt den Berlinern treu.

Die Wechsel-Gerüchte rund um Fabian Reese sind beendet. Obwohl der Flügelflitzer laut Medienberichten von mehreren Bundesligisten umworben wurde (unter anderem SC Freiburg und Mainz 05), hat sich der Ex-Schalker für einen Verbleib beim Zweitligisten Hertha BSC entschieden.

Das teilte Reese am Mittwochnachmittag in seiner Instagram-Story mit. Dort heißt es: "Liebes Tagebuch, heute ist der 28. August 2024 und ich höre heute mehr denn je auf mein Herz... Den Zuspruch, die Liebe und die Emotionen, die ich das letzte Jahr durch Berlin und die Hertha-Familie erfahren durfte, übersteigt alles, was ich mir je hätte erträumen können. Ich kann hier nicht weg. Streich das. Ich will hier nicht weg, denn wir sind hier doch noch nicht fertig. Heute ist ein schöner Tag, dein Fabi."

Mit diesen emotionalen Worten beendete Reese auf einen Schlag alle Diskussionen um seine Person. Im Sommer 2023 wechselte der 26-Jährige von Holstein Kiel zur "Alten Dame" und entwickelte sich auf Anhieb nicht nur zum Leistungsträger, sondern auch zum absoluten Publikumsliebling. In 35 Partien war der schnelle Außenbahnspieler an 30 Treffern (13 Tore, 17 Vorlagen) direkt beteiligt.

Aktuell fällt Reese, der in Berlin einen Vertrag bis 2028 besitzt, noch mit einer Sprunggelenk- und Syndesmose-Verletzung aus. Er arbeitet an seinem Comeback.

Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Klub und der Stadt. Er hat uns klar signalisiert, dass er bleiben will. Aus diesem Grund wollen wir die aktuellen Gerüchte aus der Welt schaffen. Für uns ist er in diesem Transferfenster unverkäuflich. Thomas Herrich.

Neben Reese meldeten sich auch Geschäftsführer Thomas Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber zu Wort. Herrich sagte: "Fabian Reese ist ein wichtiger Teil unseres Berliner Wegs. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Klub und der Stadt. Er hat uns klar signalisiert, dass er bleiben will. Aus diesem Grund wollen wir die aktuellen Gerüchte aus der Welt schaffen. Für uns ist er in diesem Transferfenster unverkäuflich."

Weber ergänzte: "Wir haben mit Fabi Reese ehrliche Gespräche geführt und uns ein klares gegenseitiges Bekenntnis ausgesprochen. Er und wir sehen seine Reise bei Hertha BSC noch nicht als beendet an. Der Fokus liegt nun darauf, dass er gesund wird und wieder für uns auf dem Platz stehen kann."

Seine ersten Schritte im Profifußball machte Fabian Reese beim FC Schalke 04. Nach insgesamt 77 Spielen (27 Tore, 29 Vorlagen) für die U17 sowie U19 erhielt er 2016 einen Profivertrag, konnte sich als 18-Jähriger aber nicht durchsetzen und absolvierte nur 16 Pflichtspiele (kein Tor, keine Vorlage).