Schalke 04 bereitet sich auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln vor. Adrian Gantenbein trainiert wieder mit der Mannschaft.

Die Fitness von Paul Seguin beschäftigt Schalke 04 in den ersten Wochen der Saison — auch an diesem Mittwoch. Bei der öffentlichen Einheit am Vormittag fehlte der Spielmacher des Fußball-Zweitligisten auf dem Trainingsplatz. Seguin absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit, drehte Laufrunden auf einem Nebenplatz.

Eine Prognose zu den Einsatzchancen des 29-Jährigen im richtungsweisenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gibt es noch nicht. Der Mittelfeldmann verpasste bereits zwei der vier Pflichtspiele der laufenden Saison aufgrund von Verletzungen. Beim 2:2 gegen den 1. FC Magdeburg am Wochenende meldete er sich zurück. Im Laufe der zweiten Halbzeit musste Seguin allerdings ausgewechselt werden, Probleme an der Wade zwangen ihn offenbar dazu.

Neben Seguin fehlten am Mittwoch zwei weitere Spieler im Mannschaftstraining. Jung-Stürmer Emil Höjlund, in den vergangenen Tagen von muskulären Problemen am Oberschenkel geplagt, trainierte ebenfalls individuell. Talent Aris Bayindir musste aufgrund eines Infekts pausieren. Für den 17 Jahre alten Sommer-Zugang aus Leipzig ein weiterer Rückschlag: Erst am Montag hatte er sich nach einer Verletzung zurückgemeldet.

Gut für Schalke: Adrian Gantenbein nahm nach einer Verletzungspause erstmals wieder an der Einheit von Geraerts teil. Der Schweizer könnte dem belgischen Coach gegen Köln eine Alternative auf der rechten Abwehrseite bieten, wo Mehmet Can Aydin zuletzt keine Eigenwerbung betreiben konnte und ansonsten nur der junge Taylan Bulut zur Verfügung steht.

Ohne sichtbare Probleme mischte Bryan Lasme im Training mit. Der Stürmer wartet verletzungsbedingt auf seinen ersten Saisoneinsatz. Am Montag absolvierte er erstmals Teile des Teamtrainings, nun erhöhte er das Pensum und könnte gegen Köln in den Kader zurückkehren.