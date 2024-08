Der Hamburger SV hat sich im Aufstiegsrennen der zweiten Liga prominent verstärkt. Der neue Mann hat reichlich Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen.

Marco Richter wird in der Saison 2024/25 auf Leihbasis für den Hamburger SV spielen. Nachdem es bei seinem Stammverein Mainz 05 nicht klappen sollte, nimmt der offensive Mittelfeldspieler nun einen Anlauf in der Hansestadt.

"Marco und ich kennen uns aus der gemeinsamen Zeit beim DFB. Der Kontakt ist danach nie abgerissen, ich habe Marcos Werdegang immer verfolgt", erklärt Sportvorstand Stefan Kuntz. "In den vergangenen Tagen hat sich sehr kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Marco für uns zu gewinnen und eine Leihe zu realisieren."

Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV, ergänzte: "Marco ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der sich durch seine Zielstrebigkeit und seinen Zug zum Tor auszeichnet."

Richter wurde am 24. November 1997 in Friedberg geboren und genoss seine fußballerische Ausbildung unter anderem beim FC Bayern München (2004-12) und FC Augsburg (2012-16). Bei den Fuggerstädtern schaffte der 1,76 Meter große Rechtsfuß im Anschluss auch den Sprung in den Profi-Fußball, feierte am 14. Oktober 2017 sein Bundesliga-Debüt.

Beim FC Augsburg (bis 2021), Hertha BSC (2021-23) und zuletzt 1. FSV Mainz 05 (seit 2023) ließ Richter 175 Partien im Fußball-Oberhaus folgen. Insgesamt gelangen ihm hierbei 24 Treffer und 19 Torvorlagen. Im Trikot von Hertha BSC absolvierte Richter zudem drei Zweitligaspiele.

Für die Hanseaten soll nun eine ganze Reihe hinzukommen. "Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Es ist ein Riesending und ich kann es kaum erwarten, in diesem Stadion vor diesen Fans auflaufen zu dürfen. Ich möchte dem HSV mit Toren und Assists helfen und werde mein Bestes geben", sagte Richter.

In Mainz hat Richter noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. "Die Leihe zum Hamburger SV bietet Marco die Möglichkeit, mehr Spielminuten zu sammeln, was für ihn natürlich immens wichtig ist. Entsprechend haben wir seinem leihweisen Wechselwunsch zugestimmt. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Hamburg alles Gute und viel Erfolg", sagte 05-Sportvorstand Christian Heidel.