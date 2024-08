Am Dienstagabend hat die Traditionself des S04 gegen eine Kreisauswahl zugunsten eines guten Zwecks gespielt. Auch Mike Büskens schaute zu.

Am Dienstagabend hat die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 vor 1.000 Zuschauern im Parkstadion gegen eine Gelsenkirchener Ü36-Kreisauswahl gespielt. Das Spiel endete 2:2.

Bei den Königsblauen tummelten sich auf und neben dem Platz viele prominente ehemalige Profis. So standen zum Beispiel die Eurofighter Olaf Thon, Ingo Anderbrügge und Martin Max in der Schalker Traditionself. Auch Tomasz Waldoch, der in der Halbzeit verletzungsbedingt in die Kabine gehumpelt ist und dabei gestützt werden musste, war ebenso dabei wie Altstar Matthias Herget oder Torhüter Christian Wetklo.

Bei dem Spiel für einen guten Zweck gehen die Eintrittsgelder an die teilnehmenden Vereine aus dem Fußballkreis. Betreut wurden die Mannschaften von den S04-Legenden Rüdiger Abramczik und Didi Schacht (Kreisauswahl) und Klaus Fichtel (Schalke 04).

Von der Seitenlinie schaute sich Vorständin Christina Rühl-Hamers das Spiel an. Auch Profi Justin Heekeren war Gast im Parkstadion. Und da war das noch ein weiterer prominenter Gast.

Ich habe Matthias Tillmann schon am 22. Mai gesagt, dass ich mich emotional nicht in der Lage fühle, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen. Aber ich weiß auch, dass das letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Klub der Welt und mir, noch nicht geschrieben ist! Mike Büskens

Mike Büskens stattete seinen früheren Mitspielern einen Besuch ab. Vor der Saison hatten sich der Aufstiegstrainer von 2022 und der Verein darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, nachdem der S04 ihm mitgeteilt hatte, dass er in dieser Saison nicht mehr als Co-Trainer eingesetzt wird. "Ich habe Matthias Tillmann schon am 22. Mai gesagt, dass ich mich emotional nicht in der Lage fühle, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen. Aber ich weiß auch, dass das letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Klub der Welt und mir, noch nicht geschrieben ist!", teilte Büskens anschließend mit.

Zumindest auf das Vereinsgelände ist er schonmal zurückgekehrt, unterhielt sich lange angeregt mit Sascha Wolf, René Lewejohann oder Manfred Dubski.