Beim 2:2 in Magdeburg kann sich Schalke auf seine Stürmer verlassen. Unser Reporter hebt in der neuen Folge unseres S04-Talks einen Profi hervor.

Wohin die Reise bei Schalke 04 in dieser Saison gehen könnte, lässt sich nach dem dritten Saisonspiel, dem 2:2 beim 1. FC Magdeburg, nicht seriös prognostizieren. Was sich nach den ersten Wochen der neuen Spielzeit aber sehr wohl festhalten lässt: Auf Kapitän Kenan Karaman ist weiterhin Verlass. Der Top-Torjäger der Vorsaison ist weiterhin die große Lebensversicherung der Königsblauen. In Magdeburg bereitete er das erste Tor von Moussa Sylla vor. Später traf er selbst und sicherte seinem Team den Punktgewinn.

Schauen Sie sich hier die neue Folge bei YouTube an.

Damit liegt für unseren Schalke-Reporter Andreas Ernst auf der Hand: Karaman ist der Spieler des Spiels in Magdeburg. „Das war einmal mehr eine würdige Kapitänsleistung von Karaman. Er hat seinen Job erfüllt“, begründet er in der neuen Folge unseres Talk-Formats „19:04 - Inside Schalke“.

Außerdem diskutiert Ernst mit Sinan Sat (Leiter der Gelsenkirchener WAZ-Lokalredaktion) und Matthias Heselmann (Lokalredakteur Gelsenkirchen) über den Saisonstart, den Polizeieinsatz in Magdeburg und das anstehende Gradmesser-Spiel gegen den 1. FC Köln. Viel Spaß beim Zuhören und/oder Zuschauen!

In unserem Format „19:04“ bekommt ihr alles zum FC Schalke 04! Wer ist der Spieler des aktuellen Bundesligaspiels und warum? Was für eine Saison werden die Königsblauen spielen? Was passiert neben dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der Chef-Etage?

Inside Schalke: Das Team

Unsere Analysen liefert Euch ein Team aus Journalisten der WAZ:

Wir haben gleich zwei Schalke-Reporter. Das sind Andi Ernst, der sich seit 2019 fast ausschließlich mit dem FC Schalke beschäftigt und Robin Haack, der seit 2021 für die WAZ über alles rund um S04 berichtet.

Ob Training, Spieltag oder Transferfenster: Andi und Robin sind für euch am Ball. Dazu kommen unsere Moderatoren Sinan Sat und Matthias Heselmann. Sinan ist Chef der WAZ-Lokalredaktion in Gelsenkirchen und damit direkt am Puls der Stadt. Matthias arbeitet als Journalist für die WAZ in Gelsenkirchen und ist bekennender Schalke-Fan.

