Schalke 04 gastiert am Sonntag beim 1. FC Magdeburg. 2750 Fans begleiten die Mannschaft. Was Polizei und Verein ihnen empfiehlt.

Dritte Auswärtsreise innerhalb von zwei Wochen für den FC Schalke 04: Nach Nürnberg (1:3) und Aalen (2:0) gastieren die Königsblauen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg. Beim FCN begleitete eine fünfstellige Zahl an Fans die Mannschaft, beim Pokalspiel in Aalen waren über 6000 Schalker mit dabei.

Die Reise nach Magdeburg dürften nicht ganz so viele S04-Anhänger antreten. Die 2750 Tickets für den Gästebereich in der Avnet-Arena sind vergriffen - die Partie ist ausverkauft. Schalke empfiehlt seinen Fans, von einer Anreise ohne Eintrittskarte abzusehen. Für Ticketinhaber haben die Gelsenkirchener auf ihrer Website Infos rund um die Auswärtsfahrt zusammengestellt. Wer mit dem Auto kommt, der sollte es vermeiden, durch die Stadt zu fahren - dies sei aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen in der Innenstadt und der starken Frequentierung durch Heimfans nicht zu empfehlen (mehr Details zur Anreise mit dem Auto hier).

Bahnfahrer, die am Magdeburger Hauptbahnhof ankommen und als Schalke-Fans identifizierbar sind, werden von der Bundespolizei per Regionalbahn zum Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug weitergeleitet. Von dort aus geht es mit Shuttlebussen zum Gästeparkplatz.

Einzelnen Zugfahrern empfiehlt der Revierklub, am Hauptbahnhof-Ausgang am Kölner Platz die Straßenbahnlinie 6 Richtung Herrenkrug zu nutzen und neun Haltestellen bis „Jerichower Straßer“ zu fahren. Von dort aus geht es zu Fuß weiter, für die 2,5 Kilometer sollten Fans 35-40 Minuten einplanen. Die Schalker warnen: „Es ist ratsam, bei Nutzung der Straßenbahn auf dem Weg zur Avnet Arena keine Fankleidung anzulegen.“ Nach der Partie fahren Shuttlebusse zum Haltepunkt Herrenkrug. Von dort aus geht es weiter mit der Regionalbahn zum Hauptbahnhof.

Zudem müssen alle Fans, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, mit einem hohen Fahrgastaufkommen rechnen. Das teilte die zuständige Bundespolizei mit und bat „alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen“. Beim vergangenen Auswärtsspiel in Magdeburg - im Februar unterlag S04 mit 0:3 in Sachsen-Anhalt - war nicht alles reibungslos verlaufen. Rund 100 gewalttätige Fans beider Vereine lieferten sich in der Öffentlichkeit eine Massenschlägerei. Der Polizei wird daran gelegen sein, derartige Vorfälle beim Wiedersehen zu verhindern.