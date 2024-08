Darko Churlinov hat in Polens erster Liga einen gelungenen Einstand gefeiert - zumindest auf persönlicher Ebene.

Darko Churlinov steht nach der Leihe vom FC Burnley zum FC Schalke 04 mittlerweile beim polnischen Erstligisten Jagiellonia Białystok unter Vertrag. Ebenfalls per Leihe soll der 26-Jährige diesmal in Polen zeigen, was in ihm steckt. Anfang August hatte ihn Jagiellonia Białystok als Verstärkung für die Offensive präsentiert.

Im zweiten Saisonspiel der Ekstraklasa verlor Jagiellonia zwar mit 2:4 gegen KS Cracovia, Churlinov verbuchte aber immerhin ein persönliches Highlight. Denn der ehemalige Schalker bereitete Jaroslaw Kubickis Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für Jagiellonia vor.

Nach 26 Minuten war das, doch die Gastgeber brachten das Resultat nicht über die Zeit. So stehen für Jagiellonia nach fünf Spieltagen Tabellenplatz fünf und ein ausstehendes Nachholspiel gegen Motor Lublin zu Buche. Einen Punkt liegt der amtierende Meister hinter der Tabellenspitze, die Legia Warschau innehat, derzeit.

Für Churlinov könnte es endlich mal wieder eine erfolgreiche Saison werden, nachdem es zuletzt nicht mehr allzu gut lief. In der Saison 2021/2022 ist Churlinov mit Schalke 04 in die Bundesliga aufgestiegen. Mit guten Leistungen (zwei Tore, sechs Vorlagen) und seiner intensiven Spielweise machte er sich bei den S04-Fans beliebt. Beide Seiten hätten die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, Churlinovs Arbeitgeber VfB Stuttgart verkaufte ihn jedoch zum FC Burnley.

Im Winter 2024 kehrte er dann auf Leihbasis nach Gelsenkirchen zurück. Komplett überzeugen konnte der Nationalspieler Nordmazedoniens aber nicht. Zehnmal spielte er für die Profis der Schalker (ein Tor), in den letzten fünf Begegnungen vor der Sommerpause kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz.

Dass die Schalker die Kaufoption, die bei über zwei Millionen Euro lag, nicht gezogen haben, ist demnach keine große Überraschung. So ging es zurück zurück zum FC Burnley und weiter zum polnischen Erstligisten Jagiellonia Białystok, wo der Einstand für ihn persönlich schonmal geglückt ist.