Schalke hat den Bruder von Rodrigo Zalazar verpflichtet. Der große Bruder meldete sich und sagte: "Bitte kümmert euch gut um ihn."

Es ist ein betriebsamer Dienstag auf der Geschäftsstelle des FC Schalke 04. Nach Ilyes Hamache und Steve Noode präsentierte der Revierklub am frühen Nachmittag den dritten Neuzugang des Tages. Es handelt sich um Mauro Zalazar. Der 19-Jährige wechselt wie erwartet vom spanischen Traditionsverein FC Granada nach Gelsenkirchen und hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Als Soforthilfe in der 2. Bundesliga ist der junge Mittelfeldspieler aber offenbar nicht eingeplant. „Wir sehen in Mauro einen sehr interessanten Spieler für die kommenden Jahre“, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots in einer Mitteilung. Kaderplaner Ben Manga kenne Zalazar bereits seit langer Zeit, so Wilmots weiter. „Wir freuen uns, jetzt auf Schalke mit ihm an seiner Entwicklung zu arbeiten.“

Der Nachname des Neuzugangs weckt auf Schalke natürlich Erwartungen. Schließlich handelt es sich um den jüngeren Bruder von Rodrigo Zalazar, der 2021 ins Ruhrgebiet kam, mit Schalke als Publikumsliebling in die Bundesliga aufstieg und im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro zum SC Braga wechselte. Wilmots betont daher: „Unabhängig von Mauros Nachnamen und den damit einhergehenden Erwartungen wollen wir ihm auf Schalke die Zeit geben, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Er soll und, davon sind wir überzeugt, wird seinen eigenen Weg gehen.“

Bisher ist der Spanier mit Wurzeln in Uruguay noch ohne Erfahrung auf höherem Profiniveau. Dass er als talentierter Spieler gilt, zeigen seine Teilnahmen an Lehrgängen der uruguayischen U20-Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit. „Ich habe mich riesig gefreut, dass sich diese großartige Chance auf Schalke ergeben hat“, sagt Zalazar zu seinem Wechsel. „Die Verantwortlichen haben mir in den vergangenen Monaten aufgezeigt, wie sie perspektivisch mit mir planen. Schalke mit seinen großartigen Fans ist ein besonderer Verein, für den ich in den kommenden Jahren alles geben werde.“

Auch Bruder Rodrigo reagierte auf den Wechsel. In einer Videobotschaft zeigt er sich „sehr glücklich, dass mein Bruder zu so einem besonderen Verein mit unglaublichen Fans wechselt. Ich freue mich sehr für ihn. Er ist ein sehr netter Junge und freut sich sehr. Bitte kümmert euch gut um ihn.“