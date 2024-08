Schalke legt noch einmal in der Innenverteidigung nach. Steve Noode kommt aus Kamerun und übernimmt eine ikonische Rückennummer.

Nächster Neuzugang für Schalke 04. In Steve Noode haben die Königsblauen ein weiteres Talent für die Innenverteidigung verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt aus Kameruns Hauptstadt Yaoundé nach Gelsenkirchen und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2029. In seiner Heimat hatte Noode zuletzt für die A.S. International Football Académie gespielt.

„Unser Scouting-Team hat Steve lange und ausgiebig beobachtet, er war eine unserer ersten Entscheidungen, die Ben und ich schon vor einigen Monaten getroffen haben. Nachdem wir nun alle administrativen Fragen klären konnten, ist er endlich auf Schalke“, sagt Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots über den Neuzugang.

Die Verpflichtung von Noode sei Teil der langfristigen und mehrjährigen Kaderstrategie, heißt es. Dass Schalke auf Talente setzt, wird mit Blick auf den Kader immer deutlicher.

Inklusive des jungen Kameruners sind nun zwölf S04-Profs 20 Jahre alt oder jünger. Sportdirektor Wilmots ist sicher: „Er bringt körperlich gute Grundvoraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit und die richtige Mentalität, nämlich permanent lernen und besser werden zu wollen. Dafür werden wir ihm die notwendige Zeit geben.“





Auf Schalke läuft Steve Noode fortan mit der Rückennummer vier auf – und tritt damit in die Fußstapfen von großen Verteidigern wie unter anderem Weltmeister Benedikt Höwedes. „Ich freue mich sehr, nun ein Teil des S04 zu sein. In den vergangenen Monaten hatte ich sehr gute Gespräche, in denen mir die Verantwortlichen dieses großen Vereins aufgezeigt haben, wie ich mich hier in den kommenden Jahren weiterentwickeln kann“, sagt der 19-Jährige im Rahmen seiner Unterschrift auf Schalke. „Diese Chance möchte ich nutzen – wissend, dass ich Zeit brauchen werde, hier anzukommen und mich sportlich ins Team zu integrieren.“

Schon an diesem Dienstag bei der öffentlichen Einheit um 14.30 Uhr dürfte Steve Noode erstmals mit seinen neuen Kollegen auf Schalke trainieren.