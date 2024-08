Thomas Ouwejan hatte auf Schalke drei intensive Jahre. Nach der vergangenen Saison wurde sein Vertrag nicht verlängert. Nun hat er wohl einen neuen Klub gefunden.

Thomas Ouwejan hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Voraussichtlich wird der 27-Jährige künftig wieder in seiner Heimat Niederlande beim N.E.C. Nijmegen spielen. Das berichtet das Fachmagazin "Voetbal International" auf seinerm Online-Portal. Es stehe nur noch der Medizinscheck aus.

Ouwejan stammt aus Alkmaar und war nach einer Leihe zum italienischen Klub Udinece Calcio von AZ Alkmaar zum FC Schalke 04 zunächst für ein Jahr ausgeliehen worden. Der Linksverteidiger schlug sofort ein und bildete mit Torjäger Simon Terodde ein kongeniales Duo in der Aufstiegssaison.

Danach verpflichtete Schalke, an dem zu dem Zeitpunkt auch andere Erstligisten interessiert waren, für eine Ablöse von zwei Millionen Euro fest. In der Bundesliga konnte Ouwejan auch durch mehrere kleine Verletzungen aber nicht an seine Vorsaison anknüpfen und stieg mit dem Team wieder ab.

Anders als andere Spieler blieb der Niederländer und wollte beim Wiederaufstieg mithelfen. Zunächst war auch Stammspieler bei Thomas Reis. Nach dessen Entlassung verlor er diesen unter dem neuen Trainer Karel Geraerts. Der Negativpunkt war seine Suspendierung nach seinem verweigerten Handschlag bei seiner Auswechslung bei der 3:5-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf.

Nach einer Entschuldigung begnadigte ihn Geraerts, ließ ihn aber im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Erst gegen Ende der katastrophalen Saison im einigermaßenen Schlusspurt gehörte Ouewejan wieder zum Stamm.

Und zeigte plötzlich wieder stabile und gute Leistungen. Doch das Urteil über ihn war bereits gefällt. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Bis zuletzt hatte er noch auf eine Verlängerung gehofft. Es sei eine unglaubliche Zeit auf Schalke gewesen, die er nie vergessen werde, schrieb er anschließend auf Instagram, als klar war, dass er keinen neuen Vertrag bekommen würde. Der Verein sei ihm in seinen drei Jahren auf Schalke sehr ans Herz gewachsen.

Nun geht es also wohl zurück in die Eredivisie, auch wenn Nijmegen den Transfer noch nicht offiziell gemacht hat.