Das Lazarett von Schalke 04 wächst kurz nach dem Saisonstart weiter an. So sieht die Personallage am Dienstag aus.

Aufgrund der Hitzewelle trainierten die Profis von Schalke 04 auch am Dienstag bereits am Morgen. Um 9.30 Uhr bat Chefcoach Karel Geraerts seine Mannschaft auf den Rasen - musste aber erst einmal eine schlechte Nachricht hinnehmen. Denn Paul Seguin konnte nicht an der Einheit teilnehmen.

Adduktorenprobleme bremsen den Vizekapitän weiterhin aus. Sie hatten bereits seinen Einsatz beim 1:3 in Nürnberg am Wochenende verhindert. Eigentlich sollte Seguin am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Der 26-Jährige versuchte es, zeigte dann allerdings an, dass die Blessur noch nicht abgeklungen ist. Später drehte er einige Laufrunden. Es besteht Hoffnung, dass der Mittelfeldmann im Laufe der Woche wieder ins Teamtraining einsteigen kann und sich rechtzeitig fürs DFB-Pokalspiel beim VfR Aalen (15.30 Uhr) am Samstag fit meldet.

Sicher ist bereits, dass Emil Höjlund bei der Pflichtaufgabe gegen den Oberligisten nicht mitwirken kann. Der 19 Jahre alte Däne fehlte am Dienstag aufgrund von Oberschenkelproblemen. Am Wochenende wird der Stürmer, der in Nürnberg sein Startelf-Debüt feierte, nicht im Kader stehen. Eine Prognose für das folgende Zweitliga-Spiel beim 1. FC Magdeburg (25. August) gibt es bisher nicht.

Ebenfalls keine Option fürs Pokalspiel dürfte Amin Younes sein. Nach seiner Kniereizung absolvierte der frühere Nationalspieler am Montag wieder große Teile des Mannschaftstrainings. Nun der Rückschlag: Younes ist krank und muss daher eine erneute Zwangspause einlegen, fehlte am Dienstag. Damit rückt sein erster Pflichtspieleinsatz für die Königsblauen wieder ein Stück weiter in die Ferne. Keinen neuen Stand gibt es bei Abwehrchef Tomas Kalas, Aris Bayindir und Bryan Lasme. Das verletzte Trio arbeitet weiterhin in der Reha am Comeback. Wann Geraerts wieder auf die drei S04-Profis setzen kann, bleibt offen.