Tolle Reaktion von Schalkes Tobias Mohr, nachdem Schiedsrichter Florian Winter zu seinem Fehler stand, der Schalke in Nürnberg auf die Verliererstraße brachte.

Das Wochenende in Nürnberg hätte für den FC Schalke ganz anders laufen können. Beim FCN war die Mannschaft von Karel Geraerts in allen Belangen überlegen und führte mit 1:0.

Dann kam die Szene unmittelbar vor der Pause, die das Spiel auf den Kopf stellte. Ron Schallenberg, schon vorbelastet mit Gelb, ging in den Zweikampf mit dem ehemaligen Duisburger Caspar Jander, der kurz zuvor ebenfalls verwarnt wurde.

Konsequenz aus diesem Duell: Schiedsrichter Nicolas Winter schickte Schallenberg mit Gelb-Rot in die Kabine, am Ende unterlag Schalke dem Gegner mit 1:3.

TV-Bilder aber zeigten eindeutig, dass Schallenberg in dieser Szene der Gefoulte war. Eine große Fehlentscheidung mit fatalen Folgen. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen schäumten.

Vor allem aufgrund der Tatsache, dass der VAR bei einer solchen Entscheidung nicht eingreifen darf, das Regelwerk ist bei solch einer Verwarnung eindeutig.

Da half es auch nichts, dass sich Winter im Nachgang für die Entscheidung entschuldigte. Die Punkte sind weg, Schalke hofft durch seinen Einspruch immerhin noch, Schallenberg vor der Sperre bewahren zu können.

Winter erklärte gegenüber der "Bild": "Ich habe die Bilder nach dem Spiel natürlich auch gesehen. Und ganz klar: Ich würde nicht noch einmal so entscheiden und Schallenberg Gelb-Rot zeigen. Auch, wenn es nichts mehr hilft: Ich verstehe den Ärger der Schalker, die sich alle nach Abpfiff uns gegenüber übrigens absolut sportlich fair verhalten haben, absolut."

Worte, die keine Punkte zurückbringen, die aber bei dem ein oder anderen Anklang finden. Wie zum Beispiel bei Schalkes Tobias Mohr, der sich am Montag via Instagram zu dem Thema äußerte.

So gerne wir kritisieren, gehört es auch dazu, Respekt zu zollen, wenn jemand zu einem Fehler steht Tobias Mohr

Er schrieb: "So gerne wir kritisieren, gehört es auch dazu, Respekt zu zollen, wenn jemand zu einem Fehler steht. Hut ab." Mohr verlinkte hier einen Artikel, wo der Referee zu seinem Fehler stand.

Und bei allem Ärger und bei jedem Verständnis dafür, dass die Schalker berechtigte Kritik äußern. Wenn es am Ende so fair verläuft, dass sich Spieler auch schützend vor den Schiedsrichter stellen, dann kann man nicht nur vor der Reaktion von Winter den Hut ziehen. Sondern auch vor der Art und Weise, wie Mohr hier reagiert.

Und der DFB kann sicher darüber nachdenken, ob er beim Thema Videoschiedsrichter nicht eine Änderung in Erwägung zieht, damit bei Gelb-Rot in Zukunft auch eingegriffen werden kann, wenn so eine Fehlentscheidung eine Partie derart kippen kann.