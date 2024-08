Schalke verliert 1:3 in Nürnberg. Vor allem der Schiedsrichter steht im Fokus. Emotional wurde es aber auch schon während der Woche.

Der Frust war groß bei Schalke 04 nach dem 1:3 beim 1. FC Nürnberg. Aber nicht aufgrund der Leistung der Mannschaft, sondern aufgrund einer weitreichenden Schiedsrichter-Entscheidung. Denn Ron Schallenberg wurde kurz vor der Pause beim Stand von 1:0 des Feldes verwiesen - und das unberechtigt, denn die zweite Gelbe Karte hätte es nicht geben dürfen, wie der DFB bereits auf Anfrage dieser Redaktion einräumte. In Unterzahl gab S04 das Spiel her.

„Es war ein totaler Gamechanger. Nach dem Platzverweis passte es überhaupt nicht mehr. Er hat die Schwächen der Schalker Defensive offengelegt“, erklärt Sinan Sat. Der Leiter der Gelsenkirchener Lokalredaktion der WAZ diskutiert in der neuen Folge von „19:04 - Inside Schalke“ gemeinsam mit dem Gelsenkirchener Redakteur Matthias Heselmann und Lokalsportredakteurin Katharina Piorrek über die Entscheidung des Schiedsrichters, das Regelwerk und die Niederlage in Nürnberg.

Zudem wählen unsere Experten ihren Spieler des Spiels, schildern Eindrücke von der Auswärtsreise nach Nürnberg und sprechen über den Abschied von Vereins-Ikone Mike Büskens, der einen faden Beigeschmack hinterließ. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen!

