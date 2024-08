Der 1. FC Nürnberg hat den FC Schalke 04 mit 3:1 0:1) besiegt. Mittendrin: Ein 19 Jahre altes Talent mit einem perfekten Zweitliga-Debüt.

Der 1. FC Nürnberg hat es gegen den FC Schalke 04 besser gemacht als noch vor einer Woche, als ein 2:0 gegen den Karlsruher SC nicht reichte. Gegen Schalke gab es jetzt einen 3:1-Sieg.

"Zur Pause musste ich die Mannschaft aufwecken und bin deshalb auch laut geworden. Wir unterschätzen viele Situationen. Wir haben zu viele Chancen zugelassen. Gegen den KSC war nicht alles schlecht, nur weil wir verloren haben. So ist aber heute auch nicht alles gut, nur wegen des Sieges. Wir haben schon noch einige Baustellen", sagte Nürnberg-Trainer Miroslav Klose.

Und weiter: "Es ist oft so im Fußball, dass eine Situation reicht, um das Spiel zum Kippen zu bringen. Wenn du in Unterzahl gleich einen Gegentreffer kassierst, dann macht das natürlich etwas mit den Köpfen. So einen Hallo-Wach-Effekt wollten wir erzeugen. Wir hatten dann viele Positionswechsel, so können wir den Gegner bewegen und kreieren automatisch Chancen. Es waren dann viele gute Sachen da. Das können wir und haben es auch schon im Elf gegen Elf gezeigt."

Dabei sah es doch zunächst gut aus für Schalke, die durch Ibrahima Cissé mit dem Pausenpfiff in Führung gegangen waren (45.+1). Dann aber kamen die Clubberer, für die Stürmer Lukas Schleimer zügig ausglich (47.). "Es war eine super Flanke von Valentini, ich musste nur noch den Kopf hinhalten. So muss das sein: Einwechselspieler müssen direkt zünden. Das hat Valentini überragend gemacht heute. Dass wir dann so eine zweite Halbzeit spielen, das war klasse. Die Fans haben uns gepusht. Genauso muss eine Mannschaft auftreten: Geschlossen und engagiert."

Der ehemalige Duisburger Caspar Jander brachte den 1. FCN auf die Siegerstraße, (56.), ehe Rafael Lubach bei seinem Zweitliga-Debüt den Deckel draufmachte (77.). "ch habe gesehen, dass wir auf der rechten Seite durchkommen und bin instinktiv mitgelaufen. Ich dachte, entweder kann Schleimi zu mir rüberlegen oder ich kann noch an den Abpraller drankommen. Zum Glück landete der Ball bei mir und dann musste ich nur noch einschieben", sagte er.

Lubach ist ein 19 Jahre alter Stürmer, der im Sommer von Borussia Dortmunds U19 gekommen ist. "Ich bin einfach dankbar dafür, dass der Trainer mich heute reingeworfen hat. Vor so einer Kulisse sein Debüt machen zu dürfen, ist unbeschreiblich. Ich bin glücklich darüber, dass ich dem Team helfen konnte und hoffe, es geht so weiter."