Beim 1. FC Nürnberg bestreitet Schalke das erste Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison. Dieser Startelf vertraut Trainer Karel Geraerts.

Bei Schalke 04 soll in dieser Saison alles besser werden. Der Auftakt ist mit dem fulminanten 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig geglückt, am zweiten Spieltag der Zweitliga-Spielzeit können die Königsblauen zeigen, dass auch die akute Auswärtsschwäche der Vorsaison nun der Vergangenheit angehört.

An diesem Samstag gastiert die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts beim 1. FC Nürnberg (13 Uhr, Sky). Tausende Fans begleiten die S04-Profis mit zu den Franken, zu denen der Revierklub bekanntlich eine innige Fanfreundschaft pflegt. Schon am Freitagabend färbten sie weite Teile der Innenstadt in Blau und Weiß.

Nicht nur aufgrund der guten Beziehung beider Fanlager lohnte sich die Reise nach Nürnberg in der jüngeren Vergangenheit für Schalke. Seit 2013 sind die Gelsenkirchener unbesiegt im Max-Morlock-Stadion, keines der seitdem ausgetragenen fünf Duelle ging verloren. In der Vorsaison gelang Schalke ein seltener Auswärtssieg (2:1), 2022 krönte sich der Verein am letzten Spieltag zum Zweitliga-Meister.

Von den elf Spielern, die an diesem Samstag für Schalke beginnen, stand damals noch keiner im Ruhrgebiet unter Vertrag. Geraerts vertraut in weiten Teilen der Startelf, die den Auftaktsieg gegen Braunschweig einfuhr.

Seguin und Bachmann fit, Sylla in neuer Rolle

Zwei Personalwechsel nimmt der Coach vor: Anstelle des angeschlagenen Tomas Kalas erhält Ibrahima Cissé eine Chance in der Innenverteidigung. Keine risikofreie Entscheidung von Geraerts, bei seinen bisherigen vier Zweitliga-Einsätzen konnte der Olympia-Teilnehmer (mit Mali) kaum überzeugen.

Cissé verteidigt an der Seite von Ron Schallenberg, Adrian Gantenbein und Derry Murkin komplettieren die Vierer-Abwehrkette. Die Doppelsechs bilden Paul Seguin und Janik Bachmann. Das Duo war zuletzt angeschlagen, meldete sich aber pünktlich fit. Kapitän Kenan Karaman spielt wie gewohnt auf der Zehn. Die offensiven Außenbahnen bekleiden Tobias Mohr, der seine Chance beim Auftakt genutzt hatte, und Moussa Sylla.

Damit erhält der Neuzugang und Doppeltorschütze vom ersten Spieltag eine neue Rolle, gegen Braunschweig lief Sylla noch im Sturmzentrum auf. Diesen Platz nimmt in Nürnberg Emil Höjlund ein. Der 19 Jahre alte Däne feiert somit nach Einwechslung in der Vorwoche sein Startelf-Debüt für Schalke.

So spielt Schalke in Nürnberg: Heekeren - Gantenbein, Cissé, Schallenberg, Murkin - Seguin, Bachmann - Sylla, Karaman, Mohr - Höjlund.