Schalke 04 hat pünktlich zum ersten Saisonspiel in der 2. Bundesliga einen neuen Ärmelsponsor gefunden. Die Hintergründe.

Die Lücke auf der Trikotbrust konnte Schalke 04 bereits vor zwei Wochen mit Sun Minimeal schließen. Pünktlich vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky und Sport1) haben die Königsblauen auch einen neuen Ärmelsponsor präsentiert.

Dabei handelt es sich um die "heatrex GmbH". Das Unternehmen aus der Photovoltaikbranche sitzt in Castrop-Rauxel und hat sich mit Schalke auf eine Zusammenarbeit über zwei Jahre geeinigt. Diese soll dem Revierklub nach Informationen dieser Redaktion eine siebenstellige Summe einbringen - ein Top-Wert im Zweitliga-Vergleich.

Am Abend wird das Logo von Heatrex bereits auf dem Ärmel der S04-Trikots zu sehen sein. Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann freut sich über einen Ärmelsponsor, "der aus der Region kommt und zudem ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie unseres Vereins aufgestellt ist, die wir konsequent weiterverfolgen", wie er in einer Mitteilung betont. "So haben wir uns in den Gesprächen schnell auf einen gemeinsamen Weg festlegen können und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Heatrex folgt auf Mulex. Die Gelsenkirchener Firma sprang im vergangenen Winter für Hülsta ein, nachdem der ursprüngliche Ärmelsponsor seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen war und Schalke den Vertrag daher gekündigt hatte.

Nun also die Zusammenarbeit mit Heatrex, das sich eigenen Angaben zufolge auf Wärmepumpelösungen für Privat- und Gewerbekunden spezialisiert hat. Geschäftsführer Marc Thiel betont: "Auch wir freuen uns über den gelungenen Auftakt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04. Neben möglichst vielen guten Spielen der Königsblauen freuen wir uns darauf, unsere Mission weiterhin mit voller Leidenschaft und Engagement voranzutreiben: eine Energiewende mit bezahlbaren und nachhaltigen Heizlösungen, damit wir uns auch in Zukunft an einem Himmel in blau und weiß erfreuen können. Glück auf."