Zweitligaexperte Maik Franz ist Schalke-Fan. Dennoch sieht er andere Mannschaften für diese Saison besser aufgestellt als den FC Schalke 04.

Zweitligaexperte Maik Franz glaubt nicht an "sein" Schalke. Zumindest nicht als direkten Aufsteiger. Am Samstagabend beginnt nach dem Auftaktsieg des Hamburger SV beim 1. FC Köln auch für den FC Schalke 04 mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (20.30 Uhr, RS-Liveticker) die neue Saison in der 2. Bundesliga.

Nach dem letzten Jahr, in dem der als Aufstiegsfavorit gestartete Klub lange um den Klassenerhalt im Bundesliga-Unterhaus kämpfen musste, soll es nun wieder nach oben gehen. Wie weit, da sind sich Experten uneinig. Auch Maik Franz hat sich nun an eine Prognose gewagt.

Der Sport1-Experte wird am Samstagabend selbst in der Schalker Arena sein. Er glaubt aber nicht, dass sein Liebllingsverein aus Kindertagen aufsteigen wird. Zumindest nicht direkt. Franz hatte über den S04 einmal gesagt hat, dass er zu Fuß nach Gelsenkirchen gegangen wäre, wenn er für die Knappen hätte spielen dürfen.

In einem Interview mit watson.de lobte er auch die Wucht und Power des zum Saisonstart wieder ausverkauften Schalker Stadions. Die Fans sind immer ein Pfund, mit denen die Königsblauen trumpfen können. Allerdings könne dieser Druck für Spieler auch zur Belastung werden.

Sie versuchen es mit einer anderen Mischung, mit einer anderen Hierarchie, haben Qualität in ihren Reihen. Es wird aber interessant zu sehen sein, ob sie die letzte Saison einfach abschütteln können. Maik Franz

Schalkes Mannschaft sei gut, aber keiner der Top-Favoriten für den Aufstieg. Das seien für ihn der 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin. Schalke werde mit fünf oder sechs weiteren Teams um den Platz drei mitspielen, der ja zumindest zu den Relegationsspielen gegen den 16. der Bundesliga berechtigen würde.

Es sei schade, dass Schalke in der 2. Liga gelandet sein. Mit Ben Manga habe der Verein aber einen guten Griff getan. Er werde S04 helfen. Schalke habe Qualität im Kader. Allerdings müsse man auch darauif bauen, dass Manga wie einst bei Eintracht Frankfurt wieder einige Juwelen ausgrabe, die niemand auf der Rechnung habe.

In den letzten Jahren sei in Gelsenkirchen viel kaputtgegangen. Nun blicke man aber nach vorne. "Sie versuchen es mit einer anderen Mischung, mit einer anderen Hierarchie, haben Qualität in ihren Reihen. Es wird aber interessant zu sehen sein, ob sie die letzte Saison einfach abschütteln können", meinte Franz gegenüber watson.de.

Eine erste Antwort darauf gibt es vielleicht schon am Samstagabend gegen Eintracht Braunschweig.