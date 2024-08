Schalke-Fans finden das sowieso. Aber nun hat auch das Magazin "11Freunde" das neue S04-Trikot in den Himmel gelobt.

Am Freitagabend startet die 2. Bundesliga mit dem Spiel 1. FC Köln gegen den Hamburger SV in ihre neue Saison. Sportlich treffen da sicherlich gleich zwei der Top-Aufstiegskandidaten aufeinander. Modisch gesehen dürfte es mit dem Aufstieg der beiden Großklubs allerdings nichts werden.

Zumindest wenn es nach einem Ranking des Fußballmagazins "11Freunde" geht. Denn wenn es nach dem Aussehen ihrer Trikots geht, spielen im Rheinenergie-Stadion der Siebte gegen den Tabellenvierten. Das ergab eine interne Bewertung der Trikots der 18 Zweitligisten. Begutachtet wurden dabei jeweils das Heimtrikot und das Auswärtstrikot der Vereine.

Dabei schnitt eben das in Weiß gehaltene Trikot des Absteigers aus Köln auf dem siebten Platz ab und das in dunkelblau mit weißen Streifen versehene Jersey des HSV auf dem vierten Platz. Aber damit kennt sich der Klub aus der Hansestadt ja aus. Die jeweiligen Gegenstücke wurden weitaus schlechter bewertet. Platz 19 gab es für das Auswärtstrikot des 1. FC Köln. Davon können sich dann die Fans des FC Schalke 04 am dritten Spieltag überzeugen. Nur Platz 27 von 34 gab es für das HSV-Heimdress.

Für die Trikots des FC Schalke 04 gab es dagegen viel Lob. Das neue Auswärtstrikot landete auf dem zehnten Platz, sei so etwas wie 90er Jahre Trash. "Irgendwie ganz geil, aber auch nichts zum Genießen", meinten die Blattmacher.

Das Heimspieltrikot, in dem die Knappen erstmals am Samstagabend gegen Eintracht Braunschweig in der Arena auflaufen, hat dagegen voll abgesahnt. "11Freunde" setzte es an die Spitze von den 34 begutachteten Leibchen. "Es kann so einfach sein: klassische Grundfarbe, stilvoller Kragen, wertig gesticktes Vereinsemblem, nicht-komplett-hässlicher Brustsponsor. Und im Ergebnis dann ein Trikot, in dem sogar Schalke-Profis gut aussehen könnten", lobte das Fachblatt. Möglicherweise ein gutes Omen?