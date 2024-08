Ohne Simon Terodde startet Schalke am Samstag in die Zweitliga-Saison. Der Ex-Stürmer sieht vier andere Teams stärker als S04.

Wenn am Wochenende die 2. Bundesliga den Spielbetrieb aufnimmt, dann schaut auch Simon Terodde ganz genau hin. Zum einen natürlich, da der 36-Jährige im Sommer seine Karriere als ewiger Rekordtorschütze des Unterhauses beendete (177 Tore in 311 Spielen) und mehrere Ex-Vereine des früheren Stürmers an den Start gehen.

Zum anderen, weil Terodde nun als Zweitliga-Experte für den Pay-TV-Sender Sky arbeitet. In dieser Funktion tippte Terodde vor dem Auftakt die Abschlusstabelle der Spielzeit 2024/25. Und nach der Einschätzung des gebürtigen Bocholters wird es für Schalke nicht zum Aufstieg reichen.

Denn Terodde, der die vergangenen drei Jahre in Gelsenkirchen verbrachte, sieht S04 auf Rang fünf. Er glaubt, dass es für den Hamburger SV in der neuen Saison zur langersehnten Rückkehr in die Bundesliga reicht und setzt den HSV, für den er vor vier Jahren eine Saison lang auflief, auf den ersten Tabellenplatz.

Hannover 96 folgt in der Terodde-Tabelle auf Rang zwei. Mit dem Absteiger 1. FC Köln darf sich ein weiterer Ex-Klub des früheren Torjägers Hoffnungen machen, denn Terodde sieht den FC in der Relegation. Vor Schalke platziert er außerdem Hertha BSC. Immerhin glaubt Terodde an eine ruhige Saison der Königsblauen.

Was die Abstiegsplätze betrifft, haben Aufsteiger SSV Ulm und die SV Elversberg Terodde zufolge die schlechtesten Karten. Jahn Regensburg sieht er in der Abstiegsrelegation. Preußen Münster rettet sich derweil knapp (Platz 15).

Ein etwas anderes Bild zeichnet Teroddes Experten-Kollege Torsten Mattuschka. Schalke sieht der Ex-Profi allerdings auch nicht auf den ersten drei Plätzen, sondern als Tabellenvierter. Der langjährige Spieler von Union Berlin tippt auf den 1. FC Köln und Hamburger SV als direkte Aufsteiger und auf Hertha BSC in der Relegation.

Einen ersten zarten Trend wird dann das Wochenende bringen. Köln und der HSV stehen sich am Freitagabend im Auftaktspiel gegenüber. Schalke startet am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.