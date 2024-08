Schalke 04 senkt den Preis für eine 0,5-Liter-Flasche Wasser. Die S04-Fans loben den Verein für diese Entscheidung.

Zur Rückrunde der abgelaufenen Saison hatte der FC Schalke 04 die Getränkepreise in der Arena noch erhöht, wie der Klub im Januar schrieb, sei dieser Schritt „nach eineinhalb Jahren der Preisstabilität trotz erheblicher Kostensteigerungen an dieser Stelle nun alternativlos“. Der Protest der S04-Fans blieb aus, der halbe Liter Bier kostet 5,10 Euro.

Angehoben wurde auch der Preis für alle anderen Getränke, der halbe Liter Wasser kostete zum Beispiel 4,20 Euro statt 3,80 Euro. Doch das nehmen die Königsblauen nun dauerhaft zurück: Zur kommenden Saison kostet eine 0,5-Liter-Flasche Wasser (sowohl still als auch mit Sprudel) nur noch zwei Euro - hinzu kommen lediglich 25 Cent Pfand. In einer Pressemitteilung der Königsblauen heißt es, der Verein würde den Preis signifikant senken, „um nicht nur an den heißen Tagen allen Stadionbesuchern Wasser einfach und kostengünstig zur Verfügung zu stellen.“

Guido Kabacher, Geschäftsführer der Arena Management GmbH, sagte: „Wir möchten den Gästen in der Veltins-Arena ein rundum angenehmes Stadionerlebnis ermöglichen und freuen uns, diese bedeutende Preisreduzierung anbieten zu können. Dies ist ein wichtiger Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit und für unser soziales Engagement.“

Die Reaktionen der Fans in den Sozialen Netzwerken sind durchweg positiv. „Wichtig und richtig“, schrieb @Buecherwurm 1904 bei X (früher Twitter). „Wow, das ist mal ein cooler Move“, postete @TobiasOswald. @rolax1904 schrieb: „Starke Aktion von Schalke.“ @eakus1904 verband sein Lob mit einer humorvollen Anmerkung: „Saubere Sache! Veltins besteht ja auch hauptsächlich aus Wasser.“ Der Bierpreis bleibt aber unverändert...

Es gibt nicht nur diese vier positiven Reaktionen - sie sind nur einige Beispiele. Fans viele anderer Profiklubs nahmen die Nachrichten aus Gelsenkirchen zur Kenntnis und formulierten Forderungen an ihre jeweilige Klubführung.