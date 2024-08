Die Euphorie bei Neu-Zweitligist Preußen Münster ist groß. Speziell für die Partie beim Hamburger SV wurden viele Tickets verkauft.

Preußen Münster startet am Sonntag in die Zweitliga-Saison: Nach dem sensationellen Durchmarsch von der Regionalliga West in die zweithöchste deutsche Spielklasse ist die Elf von Cheftrainer Sascha Hildmann zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth (04. August, 13.30 Uhr).

Auf die Reise ins Frankenland werden die Adlerträger von knapp 1500 Fans begleitet, die sich bereits ein Ticket für dieses historische Auftaktspiel sicherten. Mit deutlich mehr Karten deckten sich die Preußen-Anhänger für die zweite Auswärtspartie beim Hamburger SV am 31. August ein. Insgesamt wurden alle verfügbaren 5696 Karten an die Münsteraner verkauft. Auch die beiden ersten Heimspiele gegen Hannover 96 (11. August) und den 1. FC Kaiserslautern (24. August) sind restlos ausverkauft.

"Der Sportclub ist zurück in der 2. Bundesliga und startet gleich mal mit einem dicken Ausrufezeichen in die Saison. Knapp 1.500 Preußenfans haben sich bereits ein Ticket für das Auswärtsspiel in Fürth gesichert, unglaubliche 5.696 Karten wurden für das Gastspiel beim HSV verkauft. Damit ist der Gästeblock im Volksparkstadion AUSVERKAUFT! Und die beiden Auftakt-Heimspiele gegen Hannover und Kaiserslautern? Nach wenigen Minuten waren auch da alle Tickets vergriffen", vermeldete der Neu-Zweitligist am Mittwoch.

Allen Fans, die für das Spiel in Hamburg kein Ticket mehr bekommen haben, wird empfohlen, regelmäßig im Online-Ticketshop reinzuschauen, weil immer wieder Rückläufer aus nicht abgeschlossenen Bestellvorgängen oder fehlenden Zahlungseingängen freigeschaltet werden könnten.

Verkauf für Fürth-Partie läuft noch bis 12 Uhr

Der Verkauf von Gästetickets für den Fürther Sportpark Ronhof läuft noch bis Donnerstagmittag (12 Uhr) über den Online-Ticketshop von Preußen Münster. Danach gibt es Gästekarten nur noch an den Tageskassen. Dort wird ein Tageskassenzuschlag von 1,50 Euro je Ticket erhoben.