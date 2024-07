Wichtige Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04: Innenverteidiger Tomas Kalas hat ein neues Arbeitspapier bei den Königsblauen unterzeichnet.

Die Verantwortlichen von Schalke 04 mussten den Kader des Zweitligisten im Sommer in weiten Teilen umkrempeln. Neben Neuzugängen für die am Samstag mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig startende Saison (20.30 Uhr) stellen die Königsblauen aber auch die Weichen für die mittelfristige Zukunft - und konnten dabei nun einen wichtigen Spieler länger an den Verein binden.

So hat Tomas Kalas seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Ursprünglich lief das Arbeitspapier bis zum Ende dieser Spielzeit. Nun hat der 31-Jährige ein neues bis 2027 unterzeichnet. Nach Neu-Kapitän ist es die zweite Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger der Vorsaison.

Der Innenverteidiger kam einige Wochen nach dem Start der vergangenen Spielzeit nach Gelsenkirchen. Schnell avancierte Kalas zur Stammkraft. Er überzeugte mit starken Kopfball- und Zweikampfwerten in der ansonsten löchrigen Defensive.

„Während der gesamten vergangenen Saison hat der Verein Vertrauen in mich gesetzt, obwohl nur wenige Menschen in Deutschland etwas über mich wussten“, wird Kalas in der Verinsmitteilung zitiert. „Als der Club sich dazu entschieden hat, mich länger halten zu wollen, war mir klar, dass ich Ja sagen würde.“





Dass Kalas in den Planungen der Gelsenkirchener eine wichtige Rolle spielt, unterstrich Trainer Karel Geraerts bereits kürzlich, als er den 31-fachen Nationalspieler zum dritten Kapitän nach Karaman und Paul Seguin ernannte.

Kalas verbrachte den Großteil seiner Laufbahn in England. Für den FC Chelsea kam er zu vereinzelten Einsätzen in der Premier League und Champions League. Vor allem aber ging Kalas durch die harte Schule der zweitklassigen Championship. Über 250 Partien absolvierte er im englischen Unterhaus.

Für Schalke waren es bislang 25 in der 2. Bundesliga. Ab Samstag werden weitere hinzukommen.