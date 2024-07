Mark Uth muss mit dem 1. FC Köln nach dem Abstieg in der 2. Bundesliga starten. Doch es gibt auch hier packende Duelle, er freut sich am meisten auf den Gang nach Gelsenkirchen.

An diesem Wochenende beginnt die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Und mehr Tradition hat es wohl selten gegeben. Der 1. FC Köln, der HSV, Schalke 04, Hertha BSC, Hannover 96, der 1. FC Nürnberg oder der 1. FC Kaiserslautern sind dabei.

Es wird jedes Wochenende Derbys, packende Duelle, ausverkaufte Stadien geben. Unter anderem am 4. Spieltag, wenn der FC Schalke04 am 1. September (13:30 Uhr) den 1. FC Köln erwartet.

Vor dem Start in die neue Saison gab es auf dem Instagram-Account der Kölner die Frage, auf welches Auswärtsspiel Spieler, Trainer und Staff sich am meisten freuen. Mark Uth machte den Auftakt, seine klare Ansage: Schalke.

Und wir erinnern uns: Uth und Schalke. Da war doch was? Richtig, der Spielmacher stieg mit den Königsblauen unrühmlich ab. Im April 2021 musste man nach einem 0:1 in Bielefeld alle Hoffnungen auf den Klassenerhalt begraben.





Nachdem die Schalker an der Arena angekommen waren, gab es hässliche Szenen. Auch Uth war mittendrin und musste vor eigenen Anhängern wegrennen.

Später erinnerte sich der Routinier in der FC-Dokumentation "24/7 FC": "Es war kein schöner Abend. Man ist enttäuscht, wenn man absteigt. Und dann kommt man nach Hause und es warten 400 Hooligans auf einen und jagen einen über den Arena-Campus."

Schalke-Ärger war für Uth sehr schwer zu verarbeiten

Uth betonte, auch die Tage danach seien für ihn schwer gewesen, er konnte "nicht gut schlafen. Das war wirklich nicht einfach." Vielleicht auch deshalb freut er sich auf Schalke und die 90 Minuten, in denen er den S04-Anhängern zeigen kann, was er eigentlich drauf hat, denn auf Schalke lief es auch für ihn richtig schlecht. 59 Mal stand er für Schalke auf dem Platz - 13 Torbeteiligungen gelangen ihm.

Ob er für das Schalke-Spiel überhaupt eine Option ist, steht noch nicht fest. Denn seit zwei Jahren wird er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, auch die aktuelle Vorbereitung verbrachte er meist mit einem individuellen Programm, um ihn langsam wieder an die Belastung im Profibereich ranzuführen. In einem Testspiel wurde er noch nicht eingesetzt. Daher wird die Zeit bis zum 4. Spieltag fast schon knapp.

Zuvor steht für den FC aber erstmal ein anderes großes Spiel an. Denn zum Auftakt der Saison wartet am Freitag (20:30 Uhr) das Duell gegen den HSV und Ex-Trainer Steffen Baumgart. Die beider Top-Favoriten auf den Aufstieg eröffnen also die Saison. Es wird der Start einer sicher extrem heißen Spielzeit...