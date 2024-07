Bleibt Derry John Murkin bei Schalke 04 oder wechselt er in die Bundesliga? Der Aufsteiger forciert einen Transfer.

Nach der Rückkehr von Leihspieler Tom Rothe zu Borussia Dortmund sucht Holstein Kiel vor dem Start der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte weiterhin nach einem Linksverteidiger.

Gerüchte über ein Interesse an Derry John Murkin von Schalke 04 halten sich bereits seit längerer Zeit. Nun hat der Kieler Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann sich öffentlich zum Stand bei dem 25 Jahre alten Engländer geäußert.

"Derry ist sicherlich ein Spieler, der bei uns ins Profil passt, der es letzte Saison auf Schalke auch gut gemacht hat", erklärte Wehlmann bei Sky. "Letztendlich muss man schauen, welche Möglichkeiten sich noch ergeben und welche Alternative es gibt. Wir sind der Underdog der Bundesliga, so sind wir auch finanziell aufgestellt. Deshalb müssen wir schauen, was unser Budget hergibt, da sind wir weit weg von allen anderen." Murkin sei ein Kandidat, mit dem man sich auseinandersetzen muss, so Wehlmann weiter, "aber es gibt auch Alternativen".

Murkin war erst vor einem Jahr vom FC Volendam aus den Niederlanden nach Deutschland gewechselt. 800.000 Euro ließ sich Schalke die Dienste des Linksverteidigers kosten. 24 Partien bestritt Murkin für Schalke und erzielte dabei einen Treffer. Sechs weitere Tore bereitete er vor.

Der Außenbahnspieler, der auch in einer Dreier-Abwehrkette zum Einsatz kommen kann, steht bis 2026 in Gelsenkirchen unter Vertrag. Das Branchenportal Transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert auf 1,8 Millionen Euro, das kann im Schalker Kader nur Neuzugang Moussa Sylla (2,5 Millionen Euro) überbieten.

Doch die Kieler müssten offenbar mehr als den geschätzten Marktwert bezahlen, um Murkin von den Königsblauen loszueisen. Der KSV soll sich Medienberichten zufolge zwar mit dem Spieler einig sein. Doch um auch mit Schalke in den Verhandlungen auf einen Nenner zu kommen, müssten die Norddeutschen wohl ihren vereinsinternen Transferrekord knacken, den sie mit der Verpflichtung von Armin Gigovic in diesem Sommer aufgestellt hatten (1,8 Millionen Euro).

Welche Ablöse die Schalker für Murkin fordern und was Kaderplaner Ben Manga zum Kieler Interesse sagt, lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.