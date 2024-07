Ihn haben viele Schalker schon fast vergessen. Aber es gibt ja auch noch Ibrahima Cissé. Der Schalker Innenverteidiger überzeugte nun bei seinem ersten Olympia-Einsatz.

Beim ersten Spiel des Olympischen Fußballturniers (1:1 gegen Israel) hatte Ibrahima Cissé noch zusehen müssen. Beim zweiten Gruppenspiel Malis kam der Innenverteidiger des FC Schalke 04 nun aber zu seinem ersten Einsatz. Beim unglücklichen 0:1 gegen Japan überzeugte er durch eine gute Zweikampfquote. Und für Trainer Karel Geraerts wichtig: Er hielt auf diesem Niveau 90 Minuten lang durch.

Etwas schade für ihn, dass Mali in der letzten Spielminute per Elfmeter die große Chance zum Ausgleich nicht nutzen konnte. Cheickna Doumbia vergab jedoch einen Handelfmeter. An der Ausgangsposition ändert sich für Mali dadurch aber wenig. Sie liegen in der Gruppe D mit einem Punkt auf dem dritten Platz. Allerdings haben sie am Dienstag mit einem Sieg gegen Paraguay die große Chance, das aktuell auf dem zweiten Rang stehende Team zu überholen und selbst mit Japan zusammen in die K.O.-Runde einzuziehen.

Nach der guten Leistung dürfte Cissé wieder mit von der Partie sein. Und er ist sicher einer der spannendsten Spieler auf Schalke. Denn eigentlich alle Fachleute sehen in dem hoch aufgewachsenen Verteidiger ein Riesentalent. Dem es allerdings bislang zu selten gelang, konstant über seine Schmerzgrenze zu gehen.

Verkauf oder Verbleib?

Ibrahima Cissé galt deshalb beim FC Schalke 04 in der letzten Saison lange als Verkaufskandidat. Der 23-Jährige spielte nach seiner Gelb-Roten Karte im Auftaktspiel beim Hamburger SV unter Reis keine Rolle mehr und kam erst gegen Ende der Saison wieder zum Einsatz. Beim 2:1 gegen Hansa Rostock am 33. Spieltag stand der in Frankreich geborene Innenverteidiger erstmals auch unter Karel Geraerts in der Starformation.

Danach gab es ein Lob, aber auch die klare Aufforderung weiter an sich zu arbeiten. Denn nach 60 Minuten ging ihm quasi die Luft aus. „Das Spiel war sehr gut für ihn. Seine nächste Aufgabe ist nun, das über 90 Minuten zu zeigen“, sagte Schalkes Trainer damals. „Er ist ein junger Spieler. Aber in dieser Liga musst du das Niveau über 90 Minuten halten. Es war eine sehr gute Leistung, aber wir brauchen das noch 30 Minuten länger“, forderte Geraerts.

Der Vertrag von Cissé bei den Knappen läuft noch bis 2026. Durch weitere gute Spiele bei Olympia könnte er sich auf der einen Seite ins Schaufenster stellen, auf der anderen Seite Selbstvertrauen für seinen weiteren Weg bei Schalke 04 gewinnen. Deswegen werden die Schalker Verantwortlichen Mali und Cissé am Mittwoch die Daumen drücken. Auch, wenn er dadurch den Schalkern noch länger fehlen würde.