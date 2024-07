3.000 Zuschauer haben das Spiel zwischen dem S04 und Twente Enschede am ausverkauften Badeweiher in Marl gesehen. Das sagen die Stadionsprecher und Lars Unnerstall zur Atmosphäre.

Der FC Schalke 04 hat sein diesjähriges Testspiel gegen Twente Enschede wegen der Aufbauarbeiten für die in der Arena stattfindenden Rammstein-Konzerte an den Badeweiher nach Marl-Hüls verlegen müssen.

Das Stadion war mit 3.000 Zuschauern ausverkauft. Allerdings fehlte durch die geringe Zuschauerzahl etwas von der großartigen Atmosphäre, die dieses Spiel zwischen den beiden befreundeten Klubs so einzigartig macht. Es waren natürlich auch wesentlich weniger niederländische Fans vor Ort.

Vor zwei Jahren beim Testspiel zwischen Enschede und dem S04 kamen 26.000 Zuschauer ins Stadion "De Grolsch Veste" in Enschede und im vergangenen Jahr waren fast 34.000 Fans in der Schalker Arena. Das verändere auch den Charakter des Spiels, meinte Enschedes Torwart Lars Unnerstall. "Bei allem Respekt vor Marl: Aber bei uns oder auf Schalke ist das etwas ganz Anderes. Man hat ja die letzten Spiele gesehen. Von der Atmosphäre her war das immer stark. Egal ob in Enschede oder in Gelsenkirchen. Das ist dann auch für uns Spieler ein ganz anderes Testspiel."

Die Spannung habe dadurch am Mittwoch etwas gefehlt. Unnerstall hofft, dass man auch vor der kommenden Saison wieder gegeneinander spiele, dann aber wieder in einem der großen Stadien.





Dagegen hätte auch Enschedes Stadionsprecher Jan Bruins nichts einzuwenden, der am Mittwochabend traditionell zusammen mit dem Schalker Sprecher Dirk Oberschulte-Beckmann gemeinsam durchs Programm führte. "Es ist schon lange her, seit mich Dirk zum ersten Mal eingeladen hat. Seitdem machen wir das zusammen, wenn Twente gegen Schalke spielt", sagte Bruins. "Das ist einmalig, dass es zwischen Deutschland und den Niederlanden und zwischen Schalke und Twente Enschede so eine große Freundschaft gibt. Ich erinnere mich an ein Spiel in der Europe League bei uns, als wir gegen Schalke gewonnen haben. Nach dem Spiel haben die Schalke-Fans für uns geklatscht. Wir können dieses Spiel gerne jedes Jahr machen."

Bruins fände es schön, wenn dieses Duell künftig regelmäßig zum festen Terminplan beider Klubs in der Sommervorbereitung würde. So könne man die Freundschaft weiter festigen. "Das ist ja eigentlich ursprünglich eine Freundschaft der aktiven Fanszenen gewesen, die sich inzwischen auf alle Zuschauer und Fans übertragen hat. Sowohl bei Twente, als auch bei Schalke 04", bestätigte Schalkes Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann. "Das passt und ist außergewöhnlich und soll noch viele Jahre so bleiben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vor jeder Saison zu machen." Man sei dem VfB Hüls deshalb sehr dankbar, dass das Spiel überhaupt habe stattfinden können.

"Vor zwei Jahren waren sehr viele Schalke-Fans bei uns, das war sehr schön", erinnerte sich der Niederländer Bruins. "Wir haben schon vor dem Spiel eine große Party zusammen gefeiert. Es gibt ohnehin viele Enscheder, die fahren zu allen Schalke-Spielen. Halb Enschede ist verrückt nach Schalke."

Auch er selbst sei Schalke-Fan und oft in der Arena. Gerne würde er die S04-Fans deshalb im kommenden Jahr wieder in seinem Wohnzimmer begrüßen.

Dann gerne wieder in einem größeren Rahmen.