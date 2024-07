Simon Terodde hat seine Profifußball-Karriere im Sommer beendet. In seinem neuen Job wird er aber sicherlich zum FC Schalke 04 zurückkehren.

Simon Terodde soll seine Fußball-Expertise ab sofort von der Seitenlinie aus einbringen. Denn der 36-Jährige wird TV-Experte beim Fernsehsender „Sky“. Natürlich für die zweite Liga, wie der TV-Sender mitteilte. Dafür ist Terodde nun wirklich der richtige Mann, ist er doch Zweitliga-Rekordtorschütze.

„Ich habe bei Traditionsvereinen wie Schalke, Hamburg, Stuttgart oder Köln gespielt, dort hatte ich immer den Druck, aufsteigen zu müssen oder die Klasse halten zu müssen. Diesen Druck nicht hautnah zu spüren, sondern über den Sport, den ich so liebe, zu berichten, reizt mich. Live im Stadion zu sein und die Spiele zu analysieren, darauf habe ich richtig Bock“, sagte der gebürtige Bocholter gegenüber „Sky“.

Dabei will Terodde natürlich auf sein Insiderwissen aus seiner aktiven Karriere zurückgreifen. „Man kann sich als Ex-Profi in die Spieler hineinversetzen und weiß, welche Frage man vielleicht nicht hören will, aber trotzdem gehört Kritik auch dazu.“

311-mal spielte Terodde bislang in der 2. Bundesliga, 90-mal in der Bundesliga. Was von ihm in Erinnerung bleiben wird? Seine Tore. 177-mal traf er in Deutschlands Fußball-Unterhaus, was ihn eben zum alleinigen Rekordmann der Liga macht. Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Terodde sicher. Mit dem FC Schalke 04 schaffte er in der vergangenen Saison immerhin noch den Klassenerhalt.

Terodde über intensive Zeit beim FC Schalke 04

Bei den Knappen verbrachte er die letzten drei Jahre seiner Profikarriere. Eine Zeit, die ihn nach wie vor beschäftige, sagte Terodde. „Als ich nach dem Abstieg kam, lag der Verein am Boden, aber mit einem riesigen Kraftakt haben wir noch den Aufstieg geschafft. Es folgte der nächste Abstieg, aber die letzte Saison, in der es gegen den Abstieg in die 3. Liga und um die blanke Existenz ging, hat alles übertroffen. Ich habe als Profi viel erlebt, aber dieser Druck war immens. Ich hatte viele schlaflose Nächte. Auf der anderen Seite habe ich in dieser Zeit wichtige Erfahrungen gesammelt. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, und wünsche Schalke und den Leuten dort, dass sie den Turnaround schaffen.“

Ob es in dieser Saison besser laufen kann? „Die Voraussetzungen sind gut, mit vielen jungen Spielern wird eine positive Stimmung erzeugt, die Neuverpflichtungen waren auch okay. Es wird viel davon abhängen, wie der Start läuft.“

Terodde schließt Schalke-Rückkehr nicht aus

Abschließend äußerte sich Terodde auch noch zu einem möglichen Engagement bei den Königsblauen: „Das will ich nicht ausschließen, aber momentan war für mich erst einmal wichtig, etwas Abstand zu bekommen, weil die letzten Jahre sehr intensiv waren. Endlich einmal frei zu sein, ist ein schönes Gefühl, und jetzt habe ich richtig Bock auf meine neue Aufgabe bei Sky. Wir haben ein cooles Team und eine geile Liga.“