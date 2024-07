Das letzte Testspiel: Schalke 04 misst sich an diesem Mittwoch ab 18.30 Uhr mit Twente Enschede - allerdings nicht in Gelsenkirchen.

Es wird ernst, der FC Schalke 04 und der niederländische Erstligist Twente Enschede fiebern dem Saisonstart entgegen. Während die Königsblauen dem Saisonauftakt im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig zehn Tage später entgegenblicken, wartet auf den FC Twente 13 Tage nach dem Kräftemessen mit S04 mit dem Qualifikations-Hinspiel zur Champions League bei RB Salzburg das erste Pflichtspiel.

Anpfiff ist an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr. Allerdings nicht in Gelsenkirchen, sondern in Marl. Die heimische Arena steht Schalke als Spielort nicht zur Verfügung, da zu diesem Zeitpunkt die Aufbauarbeiten für die Rammstein-Konzerte bereits in vollem Gange sein werden. Die Band tritt gleich fünfmal in Gelsenkirchen auf. Deshalb also nach Marl. Der dortige Evonik-Sportpark am Badeweiher fasst 3000 Zuschauer, das Spiel ist allerdings bereits komplett ausverkauft, es wird keine Tageskasse mehr geben! Bleibt also das Schauen im TV und im Live-Stream.

Die wichtigste Info für alle Schalke-Fans: Auch wenn das Spiel nicht live im Stadion beobachtet werden kann, gibt es dennoch eine Möglichkeit. Schalke bietet den Fans einen kostenlosen Live-Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Königsblauen an. Los geht es am Mittwoch um 18.30 Uhr.

Auch der Sender Sky überträgt die Partie, im Gegensatz zu den Ligaspielen der Königsblauen sogar kostenfrei. Los geht es ab 18:25 Uhr im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf YouTube, auf Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport News. Außerdem bietet RevierSport einen Liveticker an.

Für beide Klubs ist der finale Test ein besonderes Duell: Seit Mitte der 1990er Jahre sind beide Fanlager befreundet. Auch im letzten Jahr gab es zum Ende der Sommervorbereitung ein Testspiel zwischen Schalke und Enschede – Endstand damals: 2:2. Schalke will zudem Selbstvertrauen aufbauen, gab es im vorherigen Testspiel am vergangenen Freitag gegen den FC Utrecht doch eine 0:2-Pleite. Erstmals wird auch das neue Heimtrikot getragen.