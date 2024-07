Noel Futkeu trifft und trifft und trifft. Der Essener Junge zeigt sich bei seinem neuen Klub SpVgg Greuther Fürth in einer starken Verfassung.

Die SpVgg Greuther Fürth spielt bislang eine erfolgreiche Vorbereitung. In sechs Testspielen blieb der Zweitligist ungeschlagen und holte fünf Siege. Dabei konnten Bundesligist FC St. Pauli (3:1) und der tschechische Erstligist FK Pardubice (2:1) bezwungen werden, das einzige Remis gab es gegen WSG Tirol (2:2) aus der österreichischen Bundesliga.

Der einzige Spieler, der in allen Testspielen erfolgreich war, heißt Noel Futkeu. Er traf in den sechs Partien siebenmal und mauserte sich zum treffsichersten Angreifer der Fürther Vorbereitung. Zuletzt war er beim Erfolg gegen Zweitliga-Meister St. Pauli gleich doppelt erfolgreich. Zudem holte der 1,83-Meter-Mann im dritten Test gegen Eintracht Bamberg (5:0) gleich drei Elfmeter heraus, von denen er einen selbst verwandelte.

Kaum ein Zweitliga-Experte hätte dem 21-Jährigen wohl diesen Start bei seiner ersten Profistation zugetraut. Schließlich absolvierte Futkeu - neben zwei DFB-Pokal-Einsätzen - bislang nur Spiele in der Regionalliga oder Oberliga.

Im Sommer ging er den Schritt von Eintracht Frankfurt II ins Frankenland. Anlaufschwierigkeiten hatte der pfeilschnelle Mittelstürmer nicht. 2023 wechselte Futkeu als amtierender Oberliga-Torschützenkönig (30 Tore) vom ETB Schwarz-Weiß Essen nach Frankfurt.

Zweitliga-Debüt gegen Preußen Münster?

Für die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Zorniger startet die Zweitliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Preußen Münster (04. August, 13.30 Uhr). Im Duell mit dem Sensationsaufsteiger baut Fürth dann natürlich auch auf die Treffsicherheit der neuen Nummer neun.

An Münster hat Futkeu persönlich gute Erinnerungen. Der gebürtige Essener erzielte damals sein einziges Regionalliga-Tor für den 1. FC Köln II ausgerechnet im Spiel gegen die Adlerträger. Am 04. Dezember 2021 traf er in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich.