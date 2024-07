Noel Futkeu spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Bei der SpVgg Greuther Fürth sammelt er gerade fleißig Argumente für Einsatzzeiten.

In der kommenden Saison wird Noel Futkeu für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga spielen. Es wird seine erste Spielzeit als Profi sein. Dass es eine Herausforderung wird, war ihm schon bei seiner Vorstellung bei den Kleeblättern Mitte Mai klar: "Die 2. Bundesliga ist schon nochmal ein anderes Level, an das ich mich ab Tag eins in der Vorbereitung schnell gewöhnen will. Ich glaube daran, hier die Chance zu bekommen, mich auf Profi-Niveau zu beweisen."

Diese Vorbereitung ist beim Achtplatzierten der abgelaufenen Zweitliga-Saison nun angelaufen. Und die Eingewöhnung von Noel Futkeu, der aus der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt nach Bayern gewechselt war, scheint bislang ziemlich vielversprechend zu verlaufen. In bislang vier Testspielen kam er jedes Mal zum Einsatz - und für einen Stürmer noch wichtiger: Er erzielte in jedem Spiel auch ein Tor.

Beim Auftakt gegen den Bayernligisten TSV Neudrossenfeld stand der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen und ETB SW Essen in der Startaufstellung und erzielte das zwischenzeitliche 3:0 beim 6:1-Erfolg. Im zweiten Test gegen den Regionalligisten FC Eintracht Bamberg kam er in der zweiten Halbzeit zum Einsatz und erzielte per Elfmeter den Schlusspunkt zum 5:0.

Auch gegen die SpVgg Bayreuth aus der Regionalliga kam Futkeu in den zweiten 45 Minuten zum Einsatz und erzielte das 3:0. Für das 4:2-Endergebnis sorgte der ehemalige Schalker Kerim Calhanoglu. Im bislang letzten Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice am vergangenen Samstag (6. Juli) durfte er wieder von Beginn an ran. Das dankte er, indem er nach Vorarbeit von Branimir Hrgota die 1:0-Führung beim 2:1-Erfolg erzielte.

Noch drei Testspiele stehen aus

Nun geht es für Futkeu und Greuther Fürth ab dem 10. Juli ins Trainingslager in Bad Häring. Vor dem Ligastart stehen noch drei Testspiele auf dem Programm. Unter anderem geht es dann gegen Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli und den SC Freiburg. Wieder Gelegenheiten für Noel Futkeu, um sich zu beweisen und Argumente für die ein oder andere Zweiliga-Minute zu sammeln.