Die Saisoneröffnung des FC Schalke 04 ist wieder stark besucht. Der Verein boomt weiter.

Fan-Wahnsinn beim Schalke-Tag! Bereits eine Stunde nach dem Beginn der Veranstaltung bevölkern 70.000 bis 80.000 Schalke-Fans das Veranstaltungsgelände rund um die Arena des FC Schalke 04. Schalke-Fan DJ Moguai hatte zwischen den Festivals Parookaville und Tomorrowland Zeit gefunden, um vor seinem Wohnzimmer aufzulegen.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen Sturm und Dauerregen "nur" 50.000 Anhänger nach Gelsenkirchen gekommen waren, dürfte daher in diesem Jahr wieder die 100.000-Marke geknackt werden. "Wir kommen aus einer Saison, in der wir 13. in der 2. Liga geworden sind und dann kommen bei nicht ganz so gutem Wetter am Sonntag 70.000 bis 80.000 Menschen. Das ist unglaublich", sagte Schalkes Direktor Fans & Nachhaltigkeit Sebastian Buntkirchen. "Wir schaffen es wieder, dass sich die Menschen mit Schalke 04 identifizieren können, auch wenn der sportliche Erfolg mal ausbleibt", erklärte Buntkirchen. "Hinzu kommt, dass im Sport gerade sehr viel Positives entsteht. Ich habe selten eine so positive Aufbruchstimmung erlebt. Das gibt mir Mut und Hoffnung für die kommende Saison."

Buntkirchen verglich die Situation mit der zu Beginn der 1990er Jahre, als mit dem Wiederaufstieg der Grundstein für 30 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit und den UEFA-Cup-Sieg 1997 gelegt wurde.

Dass die S04-Fans dem Verein unerschütterlich die Treue halten, zeigt auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Denn diese gehen weiterhin nur in eine Richtung. Und zwar nach oben. "Die Mitgliederzahl wächst kontinuierlich weiter. Wir sind jetzt bei 186.000 bis 187.000. Wir haben uns jetzt so ein bisschen die 200.000 Mitglieder als Marke gesetzt. Ich glaube, wenn die Saison gut läuft, können wir das auch erreichen", erklärte Buntkirchen. Ein größeres Kompliment könne es für einen Verein nicht geben. Der Schalke-Tag dauert noch bis zum Nachmittag an.