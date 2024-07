Die Schalke-Familie trauert um Willi Koslowski. In der kommenden Woche findet seine Beisetzung statt.

Am 11.7.24 war Schalkes Meisterspieler Willi Koslowski im Alter von 87 Jahren verstorben. Seine letzte Ruhe wird der "Schwatte" auf dem Schalker Fan-Feld in Gelsenkirchen-Beckhausen-Sutum finden. Die Beerdigung wird am kommenden Mittwoch ab 12.04 Uhr in Form eines Urnenbegräbnisses stattfinden.

Alle Schalker, die sich von Willi Koslowski verabschieden möchten, sind herzlich willkommen. Auch das Tragen von Fan-Kleidung ist erlaubt. Koslowski war der vorletzte noch lebende Spieler der Mannschaft, die 1958 zum bislang letzten Mal die Deutsche Meisterschaft mit dem FC Schalke 04 gewonnen hat.

Blau und Weiß ein Leben lang. Und darüber hinaus. Das galt auch und ganz besonders für Willi Koslowski. In Gelsenkirchen geboren spielte der auf der Zeche Hugo gelernte Bergmann zehn Jahre lang von 1955 bis 1965 für seinen S04. Ein weiterer Höhepunkt neben dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft war für den stets bescheidenen Koslowski die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1962 in Chile.

Seine Episoden danach bei Rot-Weiss Essen, Eintracht Gelsenkirchen, Eintracht Duisburg und Concordia Bochum komplettierten seine Laufbahn. Sein Herz aber gehörte stets den Königsblauen, zu denen er später als Trainer der Schalker Amateure zurückkehrte. Danach erledigte er viele Jahre in der Schalker Geschäftsstelle die Post und blieb seinem Verein bis zuletzt eng verbunden. Solange es ging, besuchte er natürlich auch die Heimspiele seines Vereins. 2014 wurde er von den Schalke-Mitgliedern in die Schalker Ehrenkabine aufgenommen.

Auf dem Schalker Fan-Friedhof - in unmittelbarer Nähe der Schalker Arena - wird Koslowski nun also seine Ruhe finden. Dort liegen auch weitere Schalke-Legenden wie Reinhard "Stan" Libuda und Adolf "Ala" Urban begraben. Aber auch der bekannte Schalke-Anhänger Erich Wehner - besser bekannt als "Asi" Erich - wurden dort bestattet.

Die Stiftung Schalker Markt sammelt nach Absprache mit der Familie Spenden für die Finanzierung eines Grabsteins für Willi Koslowski. "Wer uns dabei mit einer Spende helfen möchte, darf gerne Kontakt zu mir aufnehmen (oli4@mythos1904.de oder direkt stiftung-schalker-markt.de/unterstuetzen)" erklärt Stiftungsvorstand Olivier Kruschinski.