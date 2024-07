Im Testspiel unterliegt Schalke 04 dem FC Utrecht mit 0:2. Tomas Kalas und Torwart Ron-Thorben Hoffmann leisten sich große Fehler.

Keine Zuschauer, keine Schalker Tore. Im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht, das wegen eines Konzerts von Taylor Swift in der Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, unterliegt Schalke 04 mit 0:2 (0:0) Noah Ohio und Anthony Descotte trafen für die Niederländer - auf herzliche Einladung der Schalker. Einmal leistete sich Abwehrchef Tomas Kalas einen großen Bock, einmal ließ Torwart Ron-Thorben Hoffmann einen Schuss durch seine Beine rutschen.

Anders als in Verl (1:0) am Donnerstagabend setzte Trainer Karel Geraerts gegen die Niederländer auf seine vermeintliche Top-Elf – inklusive Stürmer Moussa Sylla, Kapitän Kenan Karaman und Spielmacher Paul Seguin. Ein Großteil dieser Mannschaft dürfte auch am ersten Zweitligaspieltag gegen Braunschweig in rund zwei Wochen auf dem Rasen stehen. Erstmals im Schalke-Trikot durfte sich auch Stürmer Emil Höjlund zeigen, der erst am Dienstag bei den Königsblauen unterschrieben hat. In seinen 45 Minuten blieb er zwar ohne Torschuss, doch war am größten Aufreger der ersten Halbzeit beteiligt.

Schalke: Kaum Tochancen vor der Pause - strittige Elfmeterszene

Als der Däne zusammen mit Karaman Druck auf die FCU-Abwehr ausgeübt hat, wurde Höjlund im Strafraum beim Kampf um den Ball von Verteidiger Matisse Didden am Knöchel getroffen – doch etwas überraschend blieb der Elfmeterpfiff aus (26.).

Die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts setzte viel auf Kombinationsspiel, verzichtete im Aufbau auf lange Bälle. Aber: Nennenswerte Torchancen waren Mangelware. Einzig ein Kopfball von Tomas Kalas nach Seguin-Ecke sorgte vor der Pause für etwas Gefahr (43.) Doch auch dem Siebten der letztjährigen Eredivisie-Spielzeit fiel kaum etwas ein. S04-Torwart Ron-Thorben Hoffman war zwar viel ins Aufbauspiel eingebunden, doch Bälle halten musste in der ersten Halbzeit kaum.

Schalke-Abwehrchef sieht beim Gegentor schlecht aus

Selbst Hoffnungsträger Moussa Sylla, der in seinen bisherigen vier Testspielen sieben Tore erzielen konnte, spielte gegen den FC Utrecht unauffällig. Seine beste Chance ließ er nach Flanke von Seguin ungenutzt (68.). Erstmals blieb er im Schalke-Trikot torlos. Anders Utrechts Stürmer Noah Ohio. Nach Flanke von der rechten Seite entwischte er seinem Gegenspieler Kalas und netzte ein (78.). Ein Bock des Schalker Abwehrchefs! Als Schalkes Trianer Karel Geraerts dann komplett durchgewechselt hat und sogar einige U23-Spieler aufs Feld schickte, fing sich Torwart Hoffmann sogar noch das zweite Gegentor - und sah dabei maximal unglücklich aus. Einen eigentlich harmlosen Schoss von Stürmer Anthony Descotte ließ er durch seine Beine ins Tor rutschen (83.).

Weiter geht es für die Königsblauen am Sonntag beim Schalke-Tag, der offiziellen Saisoneröffnung des Klubs. Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr in Marl) folgt ein weiteres Testspiel gegen den FC Twente.

Aufstellung Schalke 04: Hoffmann – Kalas, Schallenberg, Sánchez – Gantenbein, Seguin, Bachmann, Donkor – Karaman – Sylla, Höjlund