Das Abenteuer Türkei ist für Mehmet Can Aydin beendet. Nun will er sich ganz auf den S04 konzentrieren. Nach dem Spiel in Verl sprach "Memo" über seine Zeit bei Trabzonspor, die Nationalelf und die Zukunft.

Mehmet Can Aydin ist nach einer einjährigen Leihe zu Trabzonspor wieder zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. Der türkische Spitzenklub zog die Kaufoption nicht. Der 22-Jährige hat das Kapitel Türkei abgeschlossen und will sich im zweiten Anlauf beim S04 nachhaltig durchsetzen.

Beim 1:0 der Knappen im Vorbereitungsspiel beim SC Verl agierte der Rechtsverteidiger auf seiner Stammposition in der Viererkette. Und er erzielte sogar den siegbringenden Treffer bei einem seiner vielen Vorstöße. Spielt Schalkes Trainer Karel Geraerts mit einer Fünferkette, soll Aydin als Schienenspieler vor den Innenverteidigern zum Einsatz kommen.

"Ich habe für Trabzonspor 23 Spiele absolviert und habe dort tolle Erfahrungen gemacht. In der Hinrunde habe ich fast alle Spiele gemacht. Aber ich bin glücklich, wieder hier zu sein", sagte Aydin nach dem Spiel gegen Verl (1:0). "Es war auch nicht fest geplant, dass ich dort bleiben werde. Ich wollte einfach mal gucken, wie es da läuft. Ich habe Schalke vermisst, ich habe Deutschland vermisst und bin sehr froh, wieder hier zu sein."

Nun will er alles tun, um in zwei Wochen zu der Startelf zu gehören, die in der Arena gegen Eintracht Braunschweig zum ersten Saisonspiel aufläuft. "Ich will mich hier wieder durchsetzen und der Mannschaft helfen, die Spiele zu gewinnen. Ich denke auch positiv und bin von mir überzeugt und bin bereit, für die Mannschaft alles zu geben", meinte Aydin.





Aktuell scheint er aber gegenüber seinem Konkurrenten Adrian Gantenbein noch etwas im Hintertreffen zu sein. Denn Aydin spielte mit der mit vielen Nachwuchsspielern gespickten Mannschaft in Verl, während Gantenbein am Freitag gegen den FC Utrecht in der Elf mit den erfahreneren Spielern steht.

"Konkurrenzkampf ist in jeder Mannschaft sehr wichtig. Es ist auch gut, dass mein Konkurrent auch sehr gut ist. Da kann sich keiner ausruhen. Wir haben jetzt noch zwei Wochen. Wir werden beide alles geben", versprach der Knappenschmiede-Absolvent. Das die Tür für die Startelf noch für alle Spieler offen steht, sagte Schalkes Trainer Karel Geraerts nach dem Spiel in Verl explizit. "Der Trainer wird entscheiden, wer spielt. Aber wir akzeptieren beide die Entscheidung der Trainer", erklärte Aydin.

Das Thema Nationalmannschaft hat er dagegen erstmal hintenangestellt. Im vergangenen Jahr hatte er für Aufsehen gesorgt, weil er nach einer bisherigen Karriere in den Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft nach intensivem Werben der Türkei im Seniorenbereich für die türkische Milli Takim spielen wollte. "Ich bin gerade in der 2. Liga. Ich habe erstmal andere Prioritäten", sagte Aydin nun. "Über die Nationalmannschaft kann ich sprechen, wenn wir als Team vielleicht aufsteigen, dann hat man bessere Chancen."

Grundsätzlich könne er sich vorstellen, für beide Teams zu spielen. Da er für die Türkei bislang nicht zum Einsatz kam, wäre das auch möglich. Aber: "Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich mich erstmal beweisen, damit die Mannschaften mich überhaupt einladen. Und bis dahin habe ich noch viel Zeit. Ich würde gerne für beide Nationen spielen, weil ich mich mit beiden Nationen identifizieren kann. Aber wie gesagt, bevor das kommt muss ich mich erst im Verein durchsetzen", wiederholte Aydin.

Der Würselner will sich erstmal auf den S04 konzentrieren. Und das ist wohl auch eine kluge Vorgehensweise. Alles Weitere werde man dann sehen.