Bei Drittligist SC Verl müht sich eine Schalker B-Elf zum Testspiel-Sieg. Tobias Mohr muss nach einem Kopftreffer benommen ausgewechselt werden.

Die vielen Schalke-Fans, die in der Sportclub Arena des SC Verl dabei waren, staunten nicht schlecht, als die Aufstellungen verkündet wurden – denn auf große Namen verzichtete Trainer Karel Geraerts im Testspiel gegen den Drittligisten am Donnerstagabend komplett. Die Schalker spielten mit einer B-Elf und taten sich über 90 Minuten schwer. Gut für die Fans: Zum Sieg hat es für den Zweitligisten trotzdem gereicht. Mehmet Can Aydin (24.) schoss die Königsblauen zum 1:0 (1:0)-Testspielerfolg.

Neuzugang Emil Höjlund sowie die vermeintliche erste Elf rund um Kapitän Kenan Karaman, Stürmer Moussa Sylla und Spielmacher Paul Seguin bekamen auf der Tribüne allerdings nicht viele Höhepunkte zu sehen. Immerhin: Das Tor zum 1:0 war ganz nach dem Geschmack der Schalker und deren Trainer Karel Geraerts, der an der Seitenlinie auffallend aktiv war und seine Profis immer wieder zum Angriffspressing aufgefordert hat.

Neuzugang Martin Wasinski, der im defensiven Mittelfeld spielte, eroberte den Ball in einer solchen Pressing-Situation rund 20 Meter vor dem Tor des Drittligisten mit gutem Tackling. Sebastian Polter legte quer auf den aufgerückten Aydin und der Rechtsverteidiger versenkte aus halbrechter Position (24.). Diese eine Großchance reichte dem Favoriten zur Pausenführung.





Für ähnlich viel Gesprächsstoff wie das Aydin-Tor hat in der ersten Halbzeit der Knockout von Tobias Mohr gesorgt. Am Mittelkreis wurde der Schalke-Profi aus kurzer Distanz und mit voller Wucht von Verls Marcel Benger am Kopf abgeschossen (19.). Ein Raunen ging durchs Stadion und Mohr sackte benommen zu Boden, lag über eine Minute mit gestreckten Armen auf dem Rücken – eine Schrecksekunde. Sofort eilten Mitspieler und die S04-Ärzte herbei. Der Mittelfeldspieler musste zwar ausgewechselt werden, aber schon wenig später konnten die Schalker Entwarnung geben: Mohr ist ansprechbar, der Wechsel sei nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Aufstellung Schalke 04: Langer – Greiml (68. Grüger), Matriciani (79. Barthel), Kaminski (79. Schmidt), Aydin (79. Bulut) – Wasinski (79. Talabidi) – Younes (79. Osmani), Bayindir (79. Hong), Mohr (22. Becker) – Polter (79. Meisel), Remmert (79. Tonye) Tor: 0:1 Aydin (24.)

Nach dem Seitenwechsel herrschte weiterhin Chancenarmut auf beiden Seiten. Wirklich aufdrängen konnten sich die Schalker aus der zweiten Reihe nicht, obwohl fast alle Profis viel Spielzeit bekamen. Die Wechselkandidaten Sebastian Polter, Leo Greiml oder Henning Matriciani waren ebenso unauffällig wie beispielsweise Dribbelkünstler Amin Younes. Positiv aufgefallen ist nur Ersatztorwart Michael Langer, der einige Bälle gut entschärfen konnte (61./85.).

Das nächste Testspiel der Schalker steht schon an diesem Freitag (13 Uhr) an. Am Berger Feld treffen die Königsblauen auf den niederländischen Erstligisten FC Utrecht – wegen eines Konzerts von US-Popstar Taylor Swift sind jedoch keine Zuschauer zugelassen.