Der FC Schalke 04 steht dem Vernehmen nach kurz vor der Verpflichtung des 19 Jahre alten Stürmers Emil Höjlund. Nächster Streich von Ben Manga.

Der nächste Transfercoup von Schalkes neuem Kaderplaner Ben Manga steht laut dem Transferjournalisten Fabrizio Romano unmittelbar bevor. Der gewöhnlich gut informierte Romano vermeldete am Montagabend, dass der Transfer des 19 Jahre alten Emil Höjlund zum FC Schalke 04 durch sei. Auch beim Medizincheck sei nichts mehr schiefgegangen. Laut „Sky“ werden für Höjlund rund 300.000 Euro Ablöse zuzüglich Boni fällig.

Diese Redaktion hatte zuletzt ebenfalls bereits von dem bevorstehenden Transfer berichtet und kann die Sky-Infos bestätigen. Höjlund ist der Bruder von ManUnited-Star Rasmus. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer spielt aktuell für die U19 des FC Kopenhagen in Dänemark.

Der 1,85 Meter große Höjlund, der für die dänische U16-, U17- und U18-Nationalmannschaft zum Einsatz gab, debütierte am 10. März 2022 im Alter von 17 Jahren in der Uefa Conference League. Er kam beim 4:4 im Achtelfinalrückspiel bei der PSV Eindhoven zum Einsatz. Für die U19 des FC Kopenhagen traf er in 44 Spielen 16-mal und legte fünf Tore vor.

Auf Schalke wächst also etwas zusammen in der Offensive. Kenan Karaman, Leistungsträger in der abgelaufenen Saison und neuer Kapitän der Königsblauen, bleibt ohnehin. Moussa Sylla ist als Torjäger für rund zwei Millionen Euro von Pau FC aus der zweiten französischen Liga gekommen - ein absoluter Königstransfer für Schalke.

In den Testspielen hat er bereits gezeigt, was er kann und in vier Vorbereitungspartien schon siebenmal getroffen. Doch warum benötigt Schalke noch neue Stürmer? Die Personaldecke ist dünn: Sebastian Polter (Leih-Rückkehrer von Darmstadt 98) soll Schalke noch verlassen, Peter Remmert (neu aus der U19 des VfL Osnabrück) ist noch zu unerfahren und muss sich an die harte Profifußball-Welt noch gewöhnen.

Bleibt Bryan Lasme, der aber in der vergangenen Saison sehr umstritten war. Mit Höjlund bekäme Geraerts also eine weitere, sehr vielversprechende Option für die kommende Zweitligasaison dazu. Ob er dann auch direkt weiterhelfen könnte, müsste sich zeigen.