Für Schalke 04 war das zurückliegende Trainingslager in Mittersill das vorerst letzte. Nach acht Jahren endet der Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern.

Konstanz gab es bei Schalke 04 in den vergangenen Jahren nicht an vielen Stellen, in diesem Punkt aber schon: Seit 2016 hielten die Königsblauen ihr Sommertrainingslager im österreichischen Mittersill ab - stets begleitet von zahlreichen Fans. Auch zur Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison war die Mannschaft um Trainer Karel Geraerts in der vergangenen Woche in der Ferienregion Hohe Tauern zu Gast.

Die Abreise am Sonntag war für den Revierklub und die Gastgeber gleichbedeutend mit einem dauerhaften Abschied. Schalke wird vorerst nicht mehr nach Mittersill zurückkehren. Der Vertrag mit dem ansässigen Tourismusverband endet, eine Verlängerung wird es nicht geben. Diese Entscheidung kommunizierte der Stadionsprecher in der Halbzeitpause des Testspiels gegen Dynamo Kiew (2:2) am vergangenen Samstag.

Wo Schalke künftig sein Trainingslager bezieht - oder ob der Verein im kommenden Sommer aus finanziellen Gründen womöglich sogar in Gelsenkirchen bleiben wird - ist noch nicht bekannt.

2016 kam Schalke unter Trainer Markus Weinzierl erstmals nach Mittersill, damals noch als regelmäßiger Teilnehmer am Europapokal. Domenico Tedesco ist der einzige Coach, der seither so lange im Amt blieb, dass er zwei Trainingslager in der Gemeinde im Bundesland Salzburg miterlebte.

Das wäre auch unter David Wagner der Fall gewesen. Doch aufgrund von Corona mussten die Schalker 2020 ausweichen, absolvierten ihr Camp mit Wagner im ebenfalls in Österreich gelegenen Längenfeld. Ein Jahr später kehrte S04 als Absteiger zurück nach Mittersill.

Nach dem letzten Trainingslager vor Ort setzt Schalke die Vorbereitung auf den Zweitliga-Start Anfang August am morgigen Dienstag fort. Am Mittwoch testen die Geraerts-Elf beim Drittligisten SC Verl (18.30 Uhr, RS-Liveticker). Am Sonntag steht die offizielle Saisoneröffnung auf dem Vereinsgelände an.