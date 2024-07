Ein Jahr nach dem Ende seiner Profikarriere meldet sich Sebastian Rudy im Geschäft zurück. Er übernimmt eine Aufgabe bei der TSG Hoffenheim.

Mehr als ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit Sebastian Rudy seine Spielerkarriere beendete. Nun kehrt der 34-Jährige, der ab 2018 für eine Saison für Schalke 04 auf dem Platz stand, zurück in den Profifußball. Er heuert bei seinem langjährigen Klub TSG Hoffenheim an und übernimmt eine Stelle als Scout.

Das bestätigte der frühere Mittelfeldspieler dem Kicker. "Ich habe bereits im vergangenen November mit einem Praktikum in diesem Bereich begonnen, seit dem 1. Juli bin ich nun fest im Scoutingteam für die Profimannschaft integriert", erklärt Rudy sein Engagement beim Bundesligisten, das zunächst bis 2026 angelegt ist. "Ich finde es großartig und sinnvoll, dass der Klub verdiente Spieler auch nach der Karriere mit ihrer Erfahrung und Expertise einbindet."

Mit 327 Einsätzen gehört Rudy zu den prägenden Spielern der Hoffenheimer Klubgeschichte - nur der weiterhin aktive Torhüter Oliver Baumann absolvierte mehr Partien für die Kraichgauer.

Rudy wechselte 2010 vom VfB Stuttgart zur TSG, sieben Jahre später zog es ihn zum FC Bayern und im Sommer darauf zu Schalke. Die auch durch die Ablösesumme in Höhe von rund 16 Millionen Euro geweckten Erwartungen konnte der 29-fache deutsche Nationalspieler jedoch nicht erfüllen. Der als Königstransfer verpflichtete Mittelfeldmann erlebte ein enttäuschendes Jahr und verabschiedete sich nach 28 Pflichtspieleinsätzen für die Gelsenkirchener wieder - per Leihe in Richtung Hoffenheim.

Noch bis 2021 war Rudy offiziell an S04 gebunden, erst dann nahm die TSG ihn wieder unter Vertrag. Nach dem Ende seiner Karriere stand Rudy weiterhin auf dem Rasen: bei der SpG Dilsberg/Bammental II in der Heidelberger Kreisliga A. Ob Rudy in der neuen Saison weiterhin im Amateurfußball unterwegs sein wird, ist offen - seine Haupttätigkeit liegt jedenfalls wieder bei der TSG Hoffenheim.