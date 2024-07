Aus der Regionalliga West über England in die 2. Bundesliga: Das ist der Weg von Semir Telalovic.

In der vorletzten Saison gehörte Semir Telalovic zu den herausragenden Spielern der Regionalliga West. In der anstehenden Spielzeit erhält der 24-Jährige die Gelegenheit, seine Qualität im deutschen Profifußball nachzuweisen. Telalovic heuert beim SSV Ulm 1846 an. Beim Zweitliga-Aufsteiger hat der Stürmer einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet.

In der Regionalliga hatte Telalovic in der U23 von Borussia Mönchengladbach für Furore gesorgt. In eineinhalb Jahren gelangen ihm 22 Tore und 16 Vorlagen - in nur 50 Partien. 28 Scorerpunkte sammelte er allein in der Saison 2022/23.

Aufgrund seiner Leistungen durfte Telalovic Bundesliga-Luft schnuppern - über drei Kurzeinsätze für die Profis reichte seine Perspektive aber nicht hinaus. Daher wechselte der Deutsch-Bosnier im vergangenen Sommer und suchte sein Glück beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Durchsetzen konnte er sich dort nicht.

Das soll in Ulm besser laufen. Schon zu Jugendzeiten lief der gebürtige Ehinger für den SSV auf, bald geht er dann für die Profis in der 2. Bundesliga auf Torejagd.

"Semir ist ein Junge aus der Region, der den Verein kennt und weiß, wo das Tor steht. Es freut uns, dass er unsere Mannschaft verstärkt und sich für einen Wechsel in seine Heimat entschieden hat", erklärt Geschäftsführer Markus Thiele. "Wir haben in den Gesprächen gespürt, dass er dafür brennt, wieder das SSV-Trikot zu tragen und im Donaustadion aufzulaufen."

Telalovic selbst sagt: "Der Verein und die Stadt haben sich den Sprung in Liga 2 verdient und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden."

In Ulm trifft Telalovic auf einen weiteren Offensivspieler, der für ein U23-Team in der Regionalliga West auflief: Niklas Castelle von Schalke 04. Mit Linksverteidiger Niklas Kölle hat der Klub nach dem Drittliga-Durchmarsch zudem einen Spieler aus der Abstiegsmannschaft des MSV Duisburg verpflichtet.