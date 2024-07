Im Rahmen der Saisoneröffnung zeichnet der Schalker Fanclub Verband den Spieler der Vorsaison aus. Alles läuft auf einen Stürmer hinaus.

Nach dem Trainingslager ist vor der Saisoneröffnung. Der Schalke-Tag am 21. Juli wird wieder zigtausende S04-Fans auf das Vereinsgelände locken.

Ein fester Bestandteil seit vielen Jahren ist die Wahl zum Spieler der Vorsaison. Sie wird vom Schalker Fanclub Verband (SFCV) durchgeführt. So wird es auch am Sonntag wieder sein. Aber wer könnte zum Spieler der Saison 2023/24 gewählt werden? Wer liegt vorne? Das wollte Melanie Illburger vom SFCV, der beim Schalke-Tag wieder mit einem eigenen Stand vertreten ist, natürlich noch nicht verraten. Schließlich läuft die Abstimmung auf sfcv.de auch noch bis zum 19. Juli 2024.

Allerdings würde alles andere als eine Wahl von Kenan Karaman überraschen. Nach der schlimmen Saison, in der mit dem Klassenerhalt am Ende zumindest der "Worst Case" vermieden wurde, bieten sich ohnehin nicht viele Akteure an.

Neben Karaman vielleicht noch Ex-Torwart Marius Müller (VfL Wolfsburg) oder Ex-Nachwuchstalent Assan Ouedraogo (RB Leipzig). Wer aber das Abstimmungsverhalten der S04-Fans kennt und wie sie auf das Verlassen des Vereins reagieren, der kann sich schwer vorstellen, dass ein Spieler gewählt wird, der in dieser Saison nicht mehr das königsblaue Trikot tragen wird.

Also läuft es bei der beliebten Wahl alles auf den 30-jährigen Türken hinaus, der mit 14 Toren und acht Assists Schalkes Lebensversicherung in der vergangenen Saison 2023/2024 war und auch beim Schalker Testspiel am Samstag gegen Dynamo Kiew (2:2) wieder getroffen hat.

Bereits nach dem Abstieg hatte Karaman erklärt, dass er mithelfen wolle, dass Schalke wieder in die Bundesliga aufsteigt und sich klar zum Klub bekannt. Karaman war einer derjenigen, die ihre Leistungen trotz der Katastrophen-Saison gebracht haben. Und auch vor der neuen Spielzeit hat er sich wieder klar positioniert und seinen Vertrag trotz anderer Angebote langfristig bis 2028 verlängert. Zudem ist er von Trainer Karel Geraerts im Trainingslager in Mittersill auch offiziell zum Kapitän für die neue Spielzeit erklärt worden.

Alles dürfte also auf Kenan Karaman hinauslaufen. Wann er im Rahmen des Schalke-Tags die Auszeichnung durch die Fans auf der großen Bühne vor der Tausend-Freunde-Mauer wahrscheinlich entgegennehmen darf, steht noch nicht fest.