Zwei Torhüter innerhalb von einigen Stunden: Fortuna Düsseldorf hat seine Keeper zusammen und bedient sich dabei auch bei der Konkurrenz.

Fortuna Düsseldorf stellt sich nach der dramatisch verlorenen Relegation auf der Torhüterposition neu auf und hat innerhalb von wenigen Minuten gleich zwei Neuzugänge präsentiert.

Zunächst gab der Zweitligist die Verpflichtung von Florian Schock bekannt. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom VfB Stuttgart, für dessen Zweite Mannschaft er in der Regionalliga Südwest 51 Spiele machte.

Sportdirektor Christian Weber erklärt die Verpflichtung des Torhüters, der die Nummer 26 tragen wird: „Florian bringt exzellente physische Voraussetzungen für die Torwart-Position mit und hat zuletzt auf gehobenem Bundesliganiveau trainieren und sein Talent unter Beweis stellen können. Gemeinsam wollen wir seine Entwicklung weiter vorantreiben und freuen uns, dass er ab sofort zu unserem Torwartteam gehört."

"Ich bin glücklich und stolz, ab sofort Teil der traditionsreichen Fortuna-Familie zu sein. Der Verein hat ambitionierte Ziele und ich werde alles daransetzen, meinen Teil zu einer erfolgreichen Vereinszukunft beizutragen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, das gesamte Team und alle Verantwortlichen kennenzulernen, um in eine erfolgreiche Saison zu starten", erklärt Schock seinen Wechsel an den Rhein.

Neue Nummer eins kommt aus Berlin

Nur kurze Zeit später verkündete die Fortuna dann die Leihe von Robert Kwasigroch. Der gebürtige Berliner kommt von Hauptstadtklub Hertha BSC und wird bis zum Saisonende bei der Fortuna sein. Es gibt eine Kaufoption, Kwasigroch wird - zumindest auf dem Trikot - die neue Nummer 1 sein.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei Fortuna in einem neuen Umfeld. Bei den Gesprächen hatte ich auf Anhieb ein gutes Gefühl. Ich möchte mich fußballerisch als auch persönlich in Düsseldorf weiterentwickeln und von Anfang an Gas geben und dem Team helfen", sagte Kwasigroch.

Auch den dritten Torhüter im Fortuna-Kader begrüßte Sportdirektor Weber: "Mit Robert gewinnen wir einen sehr talentierten Torwart hinzu, der in der vergangenen Saison sein Profidebüt feiern durfte und dort seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Er verkörpert einen modernen Spielstil, ist exzellent ausgebildet und strahlt für sein Alter bereits jetzt eine enorme Ruhe aus."