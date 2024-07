Zwei Assistenten hat Schalke-Trainer Karel Geraerts bereits - nach dem Trainingslager kommt noch ein dritter „Co“ hinzu.

Am vierten Tag des Trainingslagers in Österreich begaben sich die Profis des Zweitligisten FC Schalke 04 in eine vermeintlich gefährliche Situation: Beim Wildwasser-Rafting testeten sie ihre Teamfähigkeit, die Bilder von diesem Teamevent zeigten gute Laune - Situation überstanden. Allerdings hatten Profis und auch Fans gehofft, kein wildes Wasser mehr zu erleben in Mittersill.

Am Freitag aber zog während der ersten Einheit ein Gewitter auf, es regnete stark - und Trainer Karel Geraerts musste abbrechen.

Schalke: Zweiter Abbruch in der Trainingslager-Woche

Es war schon der zweite Abbruch während der Woche - zuvor war schon der Test gegen den dänischen Meister FC Midtyjlland beim Stand von 2:4 vorzeitig beendet worden. Optimal ist das nicht - weder für die Profis noch für die Platzverhältnisse.

Am Sonntag reisen die Schalker in der Frühe ohnehin ab. Nur noch zwei Einheiten und das zweite Freundschaftsspiel gegen Dynamo Kiew (Samstag, 16 Uhr) stehen auf dem Plan.

Während der Übungen bekam Geraerts Unterstützung von seinen beiden Co-Trainern Tim Smolders und Sidney Sam. Smolders hatte Geraerts aus Belgien mitgebracht, Sam hatte der neue Chef-Kaderplaner Ben Manga ebenso installiert wie Torwarttrainer Stephan Loboué.

Wie nun am Rande des Trainingslagers bekannt wurde, bekommt Geraerts einen zusätzlichen Assistenten. Dies war schon immer der Wunsch des 42-Jährigen, geäußert bereits nach dem letzten Saisonspiel 2023/2024 in Fürth (0:2). Manga und Sportdirektor Marc Wilmots hatten stets betont, es sei geplant, einen Geraerts-“Co“ zu holen - aber nur, wenn ein geeigneter Kandidat verfügbar wäre.

Den haben Geraerts, Manga und Wilmots nun gefunden. Der Name wird indes noch geheim gehalten - es handelt sich um einen Belgier. Smolders und der neue Mann sind dann Geraerts‘ wichtigste Ratgeber, Sam rückt ins zweite Glied - ähnlich wie Mike Büskens in den vergangen Jahren ist er weiter bei den Profis dabei, erhält aber andere Aufgaben.

Die Übersicht - Schalkes Trainer- und Funktionsteam

Trainer: Karel Geraerts

Co-Trainer: Tim Smolders, Sidney Sam plus ein neuer Mann

Torwarttrainer: Stephan Loboué

Athletiktrainer: Alexander Storck

Direktoren: Marc Wilmots (Sport), Ben Manga (Kaderplanung, Scouting, Knappenschmiede)

Referent Sport: René Grotus

Administrativer Leiter Lizenz: Mario Grevelhörster

Mannschaftsärzte: Dr. Patrick Ingelfinger (Leitung), Dr. Antonius Antoniadis

Rehatrainer: Marc Thum, Nico Wamig

Analyst: Lorenz Kutscha-Lissberg

Integrationsbeauftragte: Juan Oburu, Joe Miraglia

Zeugwarte: Holger Blumenstein, Enrico Heil

Fahrer: Lars Laser