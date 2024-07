Schalke 04 trauert um Willi Koslowski. Der "Schwatte" ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er war Teil der letzten Schalker Meistermannschaft.

Mitglied der Ehrenkabine, Meisterspieler, WM-Teilnehmer, Klublegende: Willi Koslowski war einer der besten und erfolgreichsten Spieler, die je das Trikot des FC Schalke 04 trugen. Am Donnerstag ist die Schalker Klublegende im Alter von 87 Jahren gestorben, das gab der Verein bekannt.

Koslowski wurde am 17. Februar 1937 in Gelsenkirchen geboren und wurde beim FC Schalke 04 Fußballprofi. Zwischen 1955 und 1965 absolvierte „der Schwatte“, wie er aufgrund seiner schwarzen Haare gennant wurde“, 511 Spiele für die Königsblauen. Offiziell angegeben werden 65 Tore, es waren aber wohl deutlich mehr. Koslowski wurde sowohl als Rechtsaußen als auch als Mittelstürmer eingesetzt. „Königsblau muss Abschied von einem seiner Größten nehmen: Im Alter von 87 Jahren verstarb der einstige WM-Teilnehmer und Nationalspieler am Morgen des 11. Juli. Der FC Schalke 04 wird Willi Koslowski stets ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in dem Nachruf der Schalker.

Auf Schalke feierte der trickreiche Koslowski große Erfolge. 1958 wurde er mit S04 erst Westdeutscher Meister und dann Deutscher Meister. Seitdem ist Schalke dieses Kunststück nicht mehr gelungen. Seine herausragenden sportlichen Leistungen brachten ihm die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft 1962 ein. Für Deutschland wurde der Schalker Angreifer unter Bundestrainer Sepp Herberger im zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz eingesetzt. Insgesamt kam er in seiner Laufbahn auf drei Länderspiele.

Zwischen 1965 und 1967 spielte Koslowski für den Reviernachbarn Rot-Weiss Essen. Seine enge Verbindung zu Schalke 04 ist aber nie abgerissen. Auch nach seiner aktiven Karriere war er in verschiedenen Funktion für S04 tätig, zuletzt auf der Geschäftsstelle. 2014 wurde Koslowski von den Schalker Mitgliedern für seine Verdienste in die Ehrenkabine des Vereins gewählt.