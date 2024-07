Finn Pogoreutz stellte beim Schalke-Test sogar die Profis in den Schatten. Seine Gesänge und seine Leidenschaft begeistern vor Ort und im Netz.

Viele der Fans, die Schalke 04 ins Trainingslager nach Österreich begleiten, haben sich auch das Testspiel gegen den dänischen Meister FC Midtjylland nicht entgehen. Obwohl das Spiel in Saalfelden, rund 45 Autominuten von Mittersill entfernt ausgetragen wurde. Doch die 2:4-Niederlage der Gelsenkirchener war im Stadion fast nebensächlich.

Ein junger Schalke-Fan stahl den Profis und sogar dem Unwetter die Show. Nahezu während des kompletten Spiels sang der tapfere Finn Pogoreutz aus Wanne-Eickel bekannte Fan-Songs – aus voller Inbrunst. Mal hieß es „immer wieder, immer wieder, immer wieder S04“, mal sang er: „Vorwärts FC Schalke, schießt ein Tor für uns.“ Sein Repertoire an verschiedenen Schlachtrufen war beachtlich.

Dass die Schalker auch von jungen Fans angefeuert werden, ist an sich nichts Besonderes. In Saalfelden aber war der Junge das Gesprächsthema Nummer eins im Stadion. Denn er sang durchgehend allein. Er war der einzige Zuschauer, der sang. Deutlich zu hören war er auch in der Live-Übertragung auf dem YouTube-Kanal der Schalker.

Zwar wurde er von einigen Zuschauern in der Saalfelden-Arena belächelt, doch letztlich überwog der Respekt für das Durchhaltevermögen des Jungen. Auch die Social-Media-Abteilung der Schalker filmte Finn während des Spiels immer wieder. Die Reaktionen im Netz waren überwältigend. Dutzende Fans kommentierten das Video des Jungen. „Man muss ihm eine Dauerkarte organisieren“, kommentiert ein Fan. Ein anderer: „Wie stolz der Papa sein muss.“ Auch gegen Bundesliga-Riesen wurde gestichelt: „Der Junge ist lauter als die Bayern-Kurve“, schreibt ein Schalke-Fan bei Instagram.

Ein erhofftes Treffen mit den Profis nach dem Spiel fiel allerdings aus – denn das Spiel wurde wegen eines aufziehenden Unwetters schon nach 81 Minuten abgebrochen. Auf eine Ehrenrunde mussten die Fußballer deshalb verzichten. Doch das soll bei der Blau-Weißen-Nacht am Donnerstag nachgeholt werden.