Schalke 04 unterlag in einem Test Midtjylland in einem verkürzten Test mit 2:4. Und doch gab es positive Erkenntnisse.

Auf den ersten Blick klingen die Fakten ernüchternd. Wegen eines schweren Gewitters dauerte das Testspiel zwischen Zweitligist Schalke 04 und dem dänischen Meister FC Midtjylland nur 81 Minuten - und dann unterlagen die Königsblauen auch noch mit 2:4. Doch für Trainer Karel Geraerts gab es einige positive Erkenntnisse - und die mitgereisten Fans waren trotz der Niederlage zufrieden.

Warum? Das lag an der Schalker Mannschaft, die in den ersten 62 Minuten auf dem Platz stand. Einer Mannschaft, die nach aktuellem Stand der Vorbereitung der A-Elf entspricht, die am ersten Spieltag auf dem Platz stehen könnte. Was Geraerts in bisher zweieinhalb Wochen Vorbereitung einstudiert hat, war klar zu sehen: Er will in einem 3-5-2-System dynamischen, schnellen Fußball sehen - und möglichst keine langen Bälle mehr. Fünf Zugänge standen in der Anfangsformation - und sie hielten vor 1000 Zuschauern in Saalfelden nicht nur mit, sie führten zur Pause sogar mit 2:1.

Sylla erzielt sechstes Vorbereitungstor

Zu verdanken war dies einem Duo, das zum wiederholten Mal in dieser Vorbereitung perfekt harmonierte. In der 15. Minute setzte Paul Seguin mit einem schönen Pass in die Tiefe Neu-Torjäger Moussa Sylla ein. Der scheiterte zunächst an Torwarat Elias Olofsson, verwandelte aber den Nachschuss zum 1:0. Nachdem Ola Brynhildsen im Anschluss an einen Stellungsfehler des Schalkers Derry John Murkin ausgeglichen hatte (21./1:1), brachte das S & S-Duo Schalke wieder in Führung. Diesmal spielte Sylla den Ball im Strafraum quer, Seguin schob den Ball überlegt ins Eck. Nach nur vier Testspielen sind die Zahlen beider Spieler beeindruckend: Seguin steht bei einem Treffer und sieben Assists, Sylla bei sechs Toren und einer Vorlage. Beinahe wäre der siebte Treffer hinzugekommen, doch nach einem Fehlpass des Torhüters Olofsson war Sylla zu überrascht (28.).

Auf sich aufmerksam machen konnte auch der neue Stammkeeper Ron-Thorben Hoffmann. Alles machten die Königsblauen in der Defensive nicht richtig, zweimal musste die Nummer 1 einen Patzer der Vorderleute ausbügeln. In der zehnten Minute, da stand es noch 0:0, ließ Aral Simsek Schalkes Abwehr-Kämpfer Tomas Kalas aussteigen, Hoffmann aber hielt den Flachschuss fest. Beim Stand von 1:1 stand Hoffmann Torschütze Brynhildsen gegenüber und parierte dessen Schuss bravourös.

Zur Pause ließ Geraerts - anders als bisher im Profifußball üblich - die Startelf, die ordentlich gespielt hatte, auf dem Platz, während Midtjylland ausgewechselt hatte. Die Schalker Beine wurden nun immer schwerer, in den ersten 15 Minuten sahen gleich drei Schalker (Marcin Kaminski, Anton Donkor, Kenan Karaman) die Gelbe Karte. In der 54. Minute sah die ganze Abwehr schlecht aus, als Anders Priske unbedrängt aus kurzer Distanz das 2:2 erzielte. Sieben Minute später riss Tomas Kalas im Strafraum seinen Gegenspieler um - Elfmeter. Alhaji Kamara verwandelte sicher, und aus der Schalker 2:1-Führung war ein 2:3-Rückstand geworden.

Nur Schalke-Torwart Hoffmann darf durchspielen Mit Ausnahme von Torwart Ron-Thorben Hoffmann wechselte Schalke nun die komplette Mannschaft aus, doch drehen konnte der zweite Anzug das Spiel nicht mehr. Im Gegenteil: Mikel Gorgoza erhöhte, während das Gewitter aufzog, noch auf 4:2 für die Dänen (67.). Und dabei blieb es. In der 81. Minute regnete, blitzte und donnerte es so stark, dass das Spiel abgebrochen wurde.