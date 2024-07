Der 1. FC Magdeburg wird wohl seinen Kapitän ziehen lassen. Amara Condé steht vor einem Wechsel ins Ausland.

Nach zwei Jahren hatte er Rot-Weiss Essen verlassen. Nach drei Spielzeiten wird er wohl auch dem 1. FC Magdeburg den Rücken kehren: Die Rede ist von Amara Condé.

Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der Noch-Kapitän des Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt kurz vor einem Wechsel in die Niederlande. Genauer gesagt zum SC Heerenveen. Der Tabellenelfte der vergangenen Eredivisie-Saison wird von niemand geringerem als Robin van Persie trainiert, einem ehemaligen Weltklasse-Stürmer, der unter anderem für Arsenal London 278 Spiele (132 Tore, 56 Vorlagen) bestritt.

Der 27-jährige Condé war 2021 ablösefrei von Rot-Weiss Essen zum FCM gewechselt und hat seitdem 103 Pflichtspiele (neun Tore, zwölf Vorlagen) für Magdeburg absolviert. Zuvor durchlief er die Jugendteams des VfL Wolfsburg und spielte eine Saison bei Holstein Kiel.

Bei Rot-Weiss Essen spielte er von 2019 bis 2021 und war, wie in Magdeburg, ein absoluter Leistungsträger. Für RWE waren es am Ende 67 Einsätze (vier Treffer und 14 Assists). Sowohl in Essen als auch in Magdeburg trainierte Christian Titz Condé. Demnächst wird sein Coach wohl Robin van Persie heißen.

1. FC Magdeburg: Ahmet Arslan will zu Rot-Weiss Essen

Stichwort Magdeburg und Essen: Mit Ahmet Arslan besitzt der FCM aktuell einen Spieler in seinen Reihen, der zu RWE wechseln will. Das Problem: Der von Titz aussortierte 30-jährige Offensivspieler besitzt in Magdeburg noch einen sehr gut dotierten Vertag bis zum 30. Juni 2026. Da liegt es auf der Hand, dass der Spieler so viel an Abfindung mitnehmen will wie er nur bekommen kann.

Laut der "Volksstimme" scheinen Magdeburg und Arslan in Gesprächen zu sein. Ein Ende ist hier aber noch offen. Bleibt abzuwarten, ob Arslan letztendlich beim Ex-Klub seines bisherigen Mannschaftskollegen Amara Condé landet. Mit Daniel Heber spielt aber noch ein ehemaliger Essener in Magdeburg, der Arslan auch einiges über RWE erzählen könnte.