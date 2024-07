Am ersten Tag des Trainingslagers in Mittersill gab es beim FC Schalke 04 gleich eine Schrecksekunde. Torhüter Justin Heekeren hat sich verletzt.

Schrecksekunde beim ersten Training des Zweitligisten FC Schalke 04 während der ersten Einheit im Camp in Mittersill: Torwart Justin Heekeren musste die Einheit vorzeitig abbrechen, seine linke Hand wurde bandagiert.

Was war passiert? Beim Torschusstraining wechselten sich die vier Schalker Keeper ab. Die Torhüter, die nicht im Tor standen, warteten neben dem Pfosten auf den nächsten Wechsel. Ein Schuss aber prallte gegen den Außenpfosten - und von dort gegen die Hand von Heekeren. Sofort schrie er kurz auf und rief die Mannschaftsärzte um Patrick Ingelfinger.

Die kühlten Heekerens Hand und bandagierten sie. Kurze Zeit später war das Training beendet - und zum Auslaufen nahm Heekeren das Tapeband wieder ab. Schrecksekunde oder schwere Verletzung? Das wird sich am Abend entscheiden.

Der 23 Jahre alte Heekeren ist nach sechs Monaten Leihe vom belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen zurückgekehrt und bildet gemeinsam mit Zugang Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig, kam ablösefrei), Luca Podlech (kam aus der U19) und Torwart-Senior Michael Langer das Keeper-Quartett.





Das erste Schalke-Training in Mittersill dauerte rund anderthalb Stunden - es war ein lockerer Aufgalopp mit ein paar Laufrunden und Schusstraining. Alle 28 Spieler standen auf dem Platz. Dass so viele Fans anwesend waren, begeisterte Trainer Karel Geraerts: „Für mich ist das unglaublich, so viele Leute zu sehen. Das freut mich sehr, wir haben die Sonne mitgebracht. Wir hoffen, dass wir eine gute Woche haben werden.“

Die Intensität werde ab Dienstag erhöht, sagte Geraerts. Auf die Testspiele gegen Midtyjlland (Mittwoch) und Kiew (Samstag) freut sich der Trainer: „Das sind zwei gute Spiele. Für mich ist wichtig, Automatismen zu sehen, dass alle Vollgas geben.“ Das erste Training war ein guter Start.